How To Get Rid Of Dry Cheeks: सर्दियों में गाल और त्वचा दिखने लगे हैं फटे-फटे, इन घरेलू नुस्खों की मदद से मिलेगी कोमल त्वचा

How To Get Rid Of Dry Cheeks: सर्दियों में ड्राय स्किन की समस्याएं होना बहुत आम बात है। इस मौसम में शुष्क और ठंडी हवाएं चलती हैं जोकि आपकी स्किन को रूखा और बेजान बना देती हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं। जिनको अपनाकर आप सर्दियों में फटे गालों की समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Get Rid Of Dry Cheeks) फटे गालों से छुटकारा पाने के कारगर घरेलू उपाय-

फटे गालों के घरेलू उपाय (Dry Cheeks Home Remedies)

शुगर

इसके लिए आप एक बाउल में चीनी और एक नींबू का रस निचौड़ लें। फिर आप इसको अच्छी तरह से मिलाकर फेस पर लगाएं। इसके बाद आप हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करके धो लें। इस स्क्रब से स्किन एक्सफोलिएट होती है।

कोकोनट ऑयल

इसके लिए आप कोकोनट ऑयल को अपनी हथेली पर लगाएं और रात में सोते समय चेहरे की मसाज करें। कोकोनट ऑयल में फैटी एसिड्स पाया जाता है जोकि आपकी कटी-फटी और रूखी त्वचा की दिक्कत दूर होती है। इसके साथ ही इससे आपकी स्किन में नमी और पोषण बना रहता है।

हनी

इसके लिए आप एक बाउल में ओट्स को स्मूद पीसकर डाल लें। फिर आप इसमें एक चम्मच शहद (Honey) डालकर मिलाएं। इसके बाद आप इसको फेस पर लगाकर मसाज करें। फिर आप इसको फेस पर कम से कम 15 से 20 मिनट लगाकर वॉश कर लें। इससे आपकी स्किन डीप नरिश होती है।

दूध

इसके लिए आप एक बाउल में थोड़ा सा कच्चा दूध लें। फिर आप इसमें एक सूती कपड़े को डुबाोकर और चेहरे पर कपड़े से थपकी दें। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। इससे आपकी स्किन पर मौजूद फटी दरारें (Cracked Skin) भरने लगती हैं।