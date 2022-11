Hotel Rules: गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं होटल? अनमैरिड कपल्स के लिए जानना जरूरी है ये नियम

Couple Without Marrigage can also stay in Hotel: आपने कई बार ऐसी खबरें पढ़ीं होंगी कि पुलिस ने होटल में रुके कपल्स को गिरफ्तार किया है. ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बताते हुए कपल्स के रुकने को गैरकानूनी भी बताती है, पर ऐसा नहीं है. गैर शादीशुदा कपल भी होटल में कमरा लेकर आराम से रह सकते हैं. इसे देश में अपराध भी नहीं माना जाता, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसे अपराध या गलत समझ बैठते हैं. यदि कोई आप भी अपनी महिला मित्र के साथ होटल गए हैं और कोई आपको रोकता है या तंग करता है तो आप कुछ कानूनी जानकारी के साथ खुद को डिफेंड कर सकते हैं. हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हीं कानूनी जानकारी के बारे में.

कपल्स का होटल में रहना नहीं है कानूनन अपराध

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर कोई कपल्स शादी शुदा नहीं है तो भी होटल में जाकर स्टे कर सकता है. उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार कानून देता है. यानी ऐसे लोग आसानी से इस नियम का हवाला देकर, खुद को लिव इन पार्टनर बताकर होटल में कमरा ले सकते हैं. इनके ऐसा करने पर किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं होता है. इसलिए पुलिस भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती.

वैलिड पहचान पत्र के साथ ले सकते हैं कमरा

कानून कहता है कि 18 साल से ऊपर के कपल्स कोई भी वैलिड पहचान पत्र दिखाकर होटल के कमरे में एक साथ रह सकते हैं. लड़का या लड़की किसके साथ रहना चाहते हैं, ये तय करना पूरी तरह उन पर निर्भर है. इसके अलावा ऐसा भी कोई कानून नहीं है जो बिना शादी शुदा कपल्स को कमरे में एक साथ रहने से रोके.

होटल में रुकने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

होटल में रुकने के दौरान ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. नीचे हम बता रहे हैं कुछ ऐसी ही सावधानियां.

बिना शादी वाले कपल हैं तो होटल में स्टे करने तभी जाएं जब आपकी उम्र अठारह साल से ज्यादा हो. आपके पास कोई वैलिड पहचान पत्र हो.

होटल में कमरा लेना है तो वैलिड पहचान पत्र के साथ ही जाएं. लड़का और लड़की दोनों के पास यह डॉक्युमेंट्स होना चाहिए.

होटल में आपको कमरा देना या न देना होटल मैनेजमेंट पर ही निर्भर करता है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें गैर शादीशुदा कपल को होटल में कमरा लेने की मनाही हो.

ओयो रूम्स भी इस तरह के कपल्स के लिए बेहतर ऑप्शन हैं. ओयो होटल्स वैलिड आईडी देखकर किसी को भी स्टे करने की सुविधा देता है.

