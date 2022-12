Curd Benefits for Hair: बाल सफेद होने से झेलनी पड़ रही है शर्मिंदगी? सिर में लगाना शुरू कर दें दही का लेप, पहले की तरह हो जाएंगे काले

Baalon mein Dahi Lagane ke Fayde: दही खाने के फायदों के बारे में तो सब जानते हैं. इसे खाने से पेट का हाजमा ठीक रहता है और शरीर को ताकत मिलती है लेकिन क्या आपको पता है कि बालों के लिए भी दही एक बेहतरीन औषधि है. मेडिकल एक्सपर्टों के मुताबिक बालों में दही लगाने से न केवल उनकी जड़ों में मजबूती आती है बल्कि वे प्राकृतिक रूप से काले भी होने लगते हैं, जिससे आपके चेहरे पर अलग ही निखार आ जाता है. आइए बालों में दही लगाने के ऐसे ही अनेक फायदों के बारे में आपको बताते हैं.

बालों में दही लगाने के फायदे (How Curd is Beneficial for Hair)

अगर आपके बाल रूखे-सूखे (Dry Hair) हैं और शैंपू का भी ज्यादा असर नहीं पड़ रहा तो आप हर तीसरे दिन बालों में दही लगाना शुरू कर दें. साथ ही अपनी डाइट में कम से कम एक वक्त दही को जरूर शामिल कर लें. इसका असर आपको कुछ ही दिन में दिखने लगेगा.

सफेद बाल होने लगेंगे काले

जिन लोगों के सिर के बाल उम्र से पहले ही सफेद (White Hair) हो रहे हों, वे भी हर तीसरे-चौथे दिन उनमें दही लगाने लगें. कुछ ही दिनों आप महसूस करेंगे कि आपके सफेद हो चुके बाल दोबारा से काले होने लगे हैं. इस उपाय को छोड़ें और लगातार अपनाएं रखें. इसका आपको फायदा मिलेगा.

सर्दियों में बालों में डैंड्रफ की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है. इसके चलते लोग अक्सर बाहर निकलने से भी संकोच करने लगते हैं. लेकिन इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है. आप बालों में कुछ दिनों तक थोड़ी-थोड़ी दही लगाएं. ऐसा करने बालों की जड़ों को नमी और चिकनाई मिलेगी, जिससे डैंड्रफ की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी.

बालों की जड़ें होती हैं मजबूत

मेडिकल एक्सपर्टों के मुताबिक दही में लाखों बैक्टीरिया होते हैं, जिनके सेवन से हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है. वहीं उसमें भरपूर मात्रा में मिलने वाले प्रोटीन से हमारी हड्डियों और बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है. लिहाजा दही को न केवल खाएं बल्कि उसे नियमित रूप से बालों में भी लगाते रहें. ऐसा करने से आपको काफी फायदा मिलेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

