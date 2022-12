Heart Attack आने के बाद इन चीजों से बना लें दूरी, दवाइयों से मिल जाएगा छुटकारा!

After heart attack recovery: भारत में हर साल 28 हजार से भी ज्‍यादा मौत सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हो रही है और ऐसा लगातार तीन साल से हो रहा है और सरकारी आंकड़े ये भी बताते हैं कि 30 से 35 साल की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक की समस्‍या ज्‍यादा बढ़ रही है. इसलिए जिन लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है उन्‍हें अपने खान-पान का विशेष ख्‍याल रखना चाहिए क्‍योंकि अगर आप डाइट का ध्‍यान नहीं रखेंगे तो भविष्‍य में आपको दिक्‍कत आ सकती है. इसलिए आज हम बता रहे हैं कि आपको अपनी डाइट में क्‍या-क्‍या शामिल कर लेना चाहिए और किन-किन चीजों को डाइट में बाहर कर देना चाहिए?

हार्ट अटैक आने पर ऐसे करें रिकवरी (how to recover from heart attack )

आपको सबसे पहले फाइबर फूड (fibre food) अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि इससे खराब कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में नहीं जमेगा. इसके अलावा आप सीजनल सब्जियां जैसे साबुत अनाज और डाइटरी फाइबर का सेवन ज्‍यादा करें.

जो लोग दिल संबंधी बीमारी से पीड़ित रहते हैं उन्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए. इसलिए अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है तो स्‍मोकिंग बिल्‍कुल न करें. इसके अलावा आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देना चाहिए क्योंकि व्यायाम न करने से नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है.

अखरोट, अलसी के बीज और एवोकाडो जैसे फूड्स खाना चाहिए क्‍योंकि इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड्स (Omega-3 Fatty Acids) और विटामिन ई (Vitamin E) पाया जाता है. जो दिल के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.

आपको बता दें कि 100 ग्राम अलसी में 20 फीसदी प्रोटीन, 28 प्रतिशत फाइबर, 18 प्रतिशत मोनोअनसैचुरेटेड (MUFA) और 73 प्रतिशत पॉलीअनसेचुरेटेड फैट (PUFA) होता है.

इसके अलावा आप तुलसी वाला दूध भी ले सकते हैं. ये दिल के मरीजों के लिए काफी लाभदायक होता है. अगर आप तुलसी को दूध में उबालकर पीएंगे तो मौसमी बीमारियों से बच जाएंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

