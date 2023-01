Winter Special Food: सर्दियों में रोजाना खाएं ये एक ताकतवर लड्डू, हर बीमारी आपको बोल देगी Bye! Bye!

How To Make Peanut Sesame Laddu: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए गर्म चीजे खाने की जरूरत होती है। ऐसे में आज हम आपके लिए मूंगफली तिल लड्डू बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। मूंगफली और तिल दोनों की तासीर गर्म होती है इसलिए सर्दियों में इन दोनों के सेवन से आपका शरीर आंतरिक तौर पर गर्म रहता है। इससे आप मौसमी सर्दी-खांसी और जुखाम से बचे रहते हैं। मूंगफली तिल के लड्डू टेस्टी होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होते हैं। सर्दियों में रोजाना एक लड्डू खाने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इतना ही नहीं मूंगफली और तिल प्रोटीन की अच्छी मात्रा से भरे होते हैं इसलिए इनके सेवन से आपको वजन घटाने में भी मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं मूंगफली तिल के लड्डू (How To Make Peanut Sesame Laddu) बनाने की विधि-

मूंगफली तिल लड्डू बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 कप सफेद तिल

1 कप मूंगफली

1/2 कप बादाम

2 कप चीनी बूरा

1/2 कप देसी घी

2 टेबलस्पून मलाई

1 टी स्पून इलायची पाउडर

मूंगफली तिल लड्डू कैसे बनाएं? (How To Make Peanut Sesame Laddu)



मूंगफली-तिल के लड्डू बनाने के लिए आप सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म करें।

फिर आप इसमें तिल डालकर धीमी आंच हल्का भूरा होने तक भन लें और एक बर्तन में निकाल लें।

इसके बाद आप मूंगफली के दानों को भी कढ़ाई में डालें और भूनकर गैस बंद कर देंष

फिर आप तिल और पीनट को मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें और एक बाउल में निकाल लें।

इसके बाद आप बादाम को भी मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें।

फिर आप भुने हुए तिल में से थोड़े से तिल निकालकर अलग कर लें।

इसके बाद आप एक कढ़ाई में आधा कप देसी घी डालकर गर्म करें।

फिर आप इसमें दरदरा पिसा हुआ बादाम डालकर हल्का भूरा होने तक भून लें।

इसके बाद आप इसमें मूंगफली का दरदरा पाउडर डालकर भून लें।

फिर आप गैस को बंद करके इसको एक बड़े बाउल में इन्हें निकाल लें।

इसके बाद आप इस मिक्चर में दरदरा पिसा तिल डालकर मिला लें।

फिर जब ये मिक्चर ठंडा हो जाए तो आप इसमें चीनी बूरा और इलायची पाउडर डालकर मिला लें।

इसके बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून मलाई डालकर अच्छी तरह से मिला लें।

फिर आप इस मिक्चर के गोल-गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लें।

इसके बाद आप तैयार लड्डू को साबुत भुने तिल में लपेटकर सर्व करें।