Summer Trip की प्लानिंग कर रहे हैं? सफर के दौरान ऐसे करें स्किन की देखभाल

How to take care of skin while travelling: जब आप यात्रा कर रहे हों, तो पैक करने के लिए कपड़ों के प्रकार और यात्रा करने के स्थानों पर विचार करने के बाद आप स्किनकेयर के बारे में आखिरी बात सोचते हैं. यात्रा आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है, अगर ध्यान न दिया जाए, खासकर अगर यह गर्मियों की जगह है. सूरज के लगातार संपर्क में रहने के कारण आपकी त्वचा उमस भरे गर्म मौसम से सुस्त और निर्जलित दिखती है. आपकी गर्मियों की यात्रा के दौरान सरल और प्रभावी स्किनकेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है. ऐसे में आज हम आपके लिए इस गर्मी के मौसम में यात्रा करते समय त्वचा की अच्छी देखभाल करने के लिए कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे हैं जिनको आजमाकर आप स्किन की बेहतर देखभाल करके एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं गर्मी के मौसम में (how to take care of skin while travelling) यात्रा करते समय स्किन की देखभाल कैसे करें.....

हर जगह एक जैसी नहीं होती

यह मत सोचिए कि आपको हर जगह एक ही प्रकार का वातावरण मिलेगा; इसलिए आप हमेशा एक ही स्किनकेयर रूटीन का पालन नहीं कर सकते हैं. आपको यात्रा करने से पहले पैक करने के लिए मॉइस्चराइज़र और क्रीम के प्रकार को तय करने की आवश्यकता है. आप जिस जलवायु में यात्रा कर रहे हैं, उसके अनुसार स्किनकेयर व्यवस्था का चयन करें. उदाहरण के लिए, आप शुष्क या ठंडे मौसम में नमी वाली जगह के स्किनकेयर रूटीन का पालन नहीं कर सकते हैं. यह मत सोचिए कि आपको हर जगह एक ही प्रकार का वातावरण मिलेगा; इसलिए आप हमेशा एक ही स्किनकेयर रूटीन का पालन नहीं कर सकते हैं. आपको यात्रा करने से पहले पैक करने के लिए मॉइस्चराइज़र और क्रीम के प्रकार को तय करने की आवश्यकता है. आप जिस जलवायु में यात्रा कर रहे हैं, उसके अनुसार स्किनकेयर व्यवस्था का चयन करें. उदाहरण के लिए, आप शुष्क या ठंडे मौसम में नमी वाली जगह के स्किनकेयर रूटीन का पालन नहीं कर सकते हैं. शुरू से स्टार्ट करें

अपना स्किनकेयर रूटीन शुरू करने के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार न करें. शुरू से ही तैयार रहें. यात्रा के दौरान अपनी त्वचा को अच्छी तरह से नमीयुक्त और हर समय सुरक्षित रखने के लिए तैयार करें. अपनी त्वचा को साफ और ताज़ा रखने के लिए कुछ कॉटन पैड और पानी पैक करें. थकान और सुस्ती को कम करने के लिए, अपनी यात्रा पर निकलने से पहले इसे मॉइस्चराइजर और हाइड्रेटिंग शीट मास्क से आराम देने का प्रयास करें. सनस्क्रीन जरूर लगाएं

आपके लिए अपने बैग में सनस्क्रीन रखना बेहद जरूरी है. गर्मियों में यात्रा करने से त्वचा शुष्क और सुस्त हो जाती है यदि जोखिम से सुरक्षित न हो. कोशिश करें कि सनस्क्रीन लगाने से पहले बाहर न निकलें, चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो. जब आप गर्मियों के गंतव्यों की यात्रा कर रहे हों, तो धूप के चश्मे जैसी एक्सेसरीज़ को संभाल कर रखें. रेंडम प्रोडक्ट्स से सावधान रहें

आप जिस जगह पर जाते हैं, वहां होटल के कमरे या किसी दुकान में मिलने वाले किसी भी नए स्किन केयर प्रोडक्ट को आजमाएं नहीं. त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, जो किसी असंगत उत्पाद के संपर्क में आने पर एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है. प्रत्येक व्यक्ति की स्किन अलग होती है जहां कुछ उत्पाद काम करते हैं और कुछ नहीं. स्किनकेयर उत्पादों का अपना सेट लेने की कोशिश करें, जिनका आप लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं. हाइड्रेटेड रहना

गर्मी के मौसम में सफर के दौरान पानी की बोतल साथ रखें. यह आपको सक्रिय रहने में मदद करता है और निर्जलीकरण के कारण होने वाली कमजोरी से बचाता है. यह शरीर से बहुत सारे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|