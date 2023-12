Sanju Samson का 'Bicep Celebration' हुआ Viral, जानिए क्या उनके फिट डोले-शोले का सीक्रेट

Sanju Samson Fitness Tips: टीम इंडिया के विकेटकीपर संजू सैमसन के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया सीरीज का तीसरा वनडे मैच बेहद यादगार रहा. पार्ल के बोलैड पार्क में उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी लगाई. पिछले कई सालों से उनकी कंसिस्टेंसी पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रोटियाज जैसी मजबूत टीम के खिलाफ शतक लगाकर खुद को वर्ल्ड क्लास प्लेयर के तौर पर साबित करने की कोशिश की. सबसे खास रहा उनके सेलिब्रेशन का तरीका जो चर्चा का विषय बना हुआ है.

संजू का 'बाइसेप्स सेलिब्रेशन' वायरल



संजू सैमसन ने 44वें ओवर की छठी गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया, तब उन्होंने पहले तो बल्ला और हेल्मेट उठाकर दर्शकों के चियर करने का जवाब दिया. फिर दाएं हाथ के डोले-शोले दिखाकर सेलिब्रेट किया. 'बाइसेप्स सेलिब्रेशन' का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दर्शक उनके फिटनेस का राज जानना चाह रहे हैं.

— Star Sports (@StarSportsIndia) December 21, 2023