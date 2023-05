Gas Acidity Control Tips: गैस- एसिडिटी में किस ओर करवट करके सोना होता है सही? जान लें सही जवाब, दूर हो जाएगी आपकी परेशानी

Benefits of Sleeping on Left Side in Gas Acidity: आजकल खराब लाइफस्टाइल और गड़बड़ खानपान की वजह से लोगों को फिटनेस से जुड़ी कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. इन्हीं में से एक गैस-एसिडिटी से जुड़ी समस्या भी है. कई लोग इसे बीमारी मानते हैं, वहीं हेल्थ एक्सपर्टों का कहना है कि यह बीमारी नहीं बल्कि लाइफस्टाइल की गड़बड़ी से जुड़ी दिक्कत है, जिसे दिनचर्या में सुधार करके ठीक किया जा सकता है. एक्सपर्टों का कहना है कि इस समस्या को लाइफस्टाइल में बदलाव और सोने के एक खास तरीके को अपनाकर ठीक किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि वह तरीका क्या है.

बायीं करवट सोने से फायदा? हेल्थ एक्सपर्टों के मुताबिक गैस-एसिडिटी (Gas Acidity Remedies) की समस्या को दूर करने के लिए स्लीपिंग पोजिशन को ठीक करना सही होता है. इसके लिए लोगों को बायीं ओर करवट करके सोना चाहिए. ऐसा करने से दिमाग और पेट दोनों का स्वास्थ्य सही रहता है. बायीं करवट सोने के बहुत सारे फायदे हैं, जिन्हें आज आपको जानना चाहिए. बायीं ओर करवट करके सोने (Benefits of Sleeping on Left Side) से दिल पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है. इससे रात में सोते समय भी दिल आराम से अपना काम करता रहता है. जिन लोगों को रात में सोते समय खर्राटे लेने की आदत हो, उनके लिए भी सोते समय बायीं ओर करवट करके लेट ठीक माना जाता है. पाचन तंत्र करता है बढ़िया काम जिन लगों को गैस-एसिडिटी (Gas Acidity Remedies) की दिक्कत रहती हो या सीने में जलन महसूस होती हो, उन्हें बायीं ओर करवट करके सोने की आदत डालनी चाहिए. ऐसा करने से हमारे पेट का पाचन तंत्र बिना किसी दबाव के अपना काम करता रहता है. साथ ही यह तरीका आपकी थकान को भी दूर कर सकता है. रात को बायीं ओर करवट करके सोने (Benefits of Sleeping on Left Side) से हमारा लीवर बेहतर तरीके से अपना काम कर पाता है. इस तरीके को अपनाने से हमें कब्ज, हीट बर्न या ब्लोटिंग से राहत मिलती है. जिससे हम पेट की गड़गड़ी का शिकार हुए बिना आसानी से अपना काम कर सकते हैं. रीढ़ की हड्डी होती है मजबूत हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार मुताबिक बायीं ओर करवट करके सोने (Benefits of Sleeping on Left Side) से हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत फायदा पहुंचता है और वह मजबूत हो जाती है. इससे हमारे शरीर के ब्लड फ्लो में भी सुधार रहता है. बायीं ओर करवट करके सोने से हमारे दिमाग का स्वास्थ्य भी दुरुस्त हो पाता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)