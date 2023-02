Rose Day के मौके पर अपने क्रश को भेजें ये 10 प्यार भरे मैसेजेज, बेझिझक कहें दिल की बात

Happy Rose Day Text Messages: 'वेलेंटाइन वीक' (Valentine's Week) की शुरुआत 'रोज डे' के साथ होती है, जो हर साल 7 फरवरी (7 February) को मनाया जाता है. इस दिन लोग अपने चाहने वालों, क्रश या पार्टनर को उनके प्रति अपने प्यार का इजहार करने और उनकी मौजूदगी के लिए आभार व्यक्त करने के लिए गुलाब के फूल भेजते हैं. इस दिन गुलाब का रंग भी महत्व रखता है - एक लाल गुलाब प्यार का प्रतीक है, पीला गुलाब दोस्ती का, गुलाबी तारीफ का प्रतीक है, और लाल के साथ एक पीला गुलाब का मतलब है कि दोस्ती की फीलिंग प्यार में बदल गई है. आइए जानते हैं कि इस खास दिन आप अपने प्रियजनों को 'हैप्पी रोज डे' के मैसेज कैसे भेज सकते हैं.

'रोज डे' के मौके पर भेजें ये 10 मैसेज

1. अगर कुछ बनना है तो गुलाब के फुल बनो.

क्यों की ये फुल उस के हाथ मैं भी खुशबु छोड़ देता है

जो इसे मसल कर फ़ेंक देता है

Happy Rose Day

2. बड़े ही चुपके से भेजा था मेरे मेहबूब ने मुझे एक गुलाब,

कम्भख्त उसकी खुशबू ने सारे शहर में हंगामा कर दिया

3. फूल बनकर मुस्कुराना ज़िन्दगी

मुस्कुराके गम भुलाना ज़िन्दगी

जीत कर कोई खुश हो तो क्या हुआ

हार कर खुशियाँ मानना भी ज़िन्दगी

4. किताब-ए-दर्द का सूखा हुआ गुलाब नहीं होना मुझे

मोहब्बत में इस तरह भी कामयाब नहीं होना मुझे

5. एक Rose उनके लिए

जो मिलते नही रोज-रोज,

मगर याद आते है हर रोज

6. Roses remind me of you because of its vibrant

characteristics and beautiful fragrance.

You make me fall for you every day. Happy Rose Day!

7. Happy Rose Day to the rose of my life!

You fill my life with your fragrance called love

and make it a colorful bouquet of roses. I love you!

8. Roses are yellow, while, red, black and blue.

All of these, just for you. Happy Rose Day, darling!

9. Happy rose day to the rose that can breathe,

smile and can be loved for life.

You know how much I love!

10. You give me the kind of softness

I need in my hard struggles,

Baby you give me the best cuddles.

A rose for bringing the best in me.

Happy Rose Day!

