Yellow Teeth: दांतों के पीलेपन की वजह से झेलनी पड़ती है शर्मिंदगी? आजमा लें ये 4 घरेलू नुस्खे, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी समस्या

Home Remedies for Yellow Teeth: दांतों की सफाई के लिए सभी लोग नियमित रूप से रोजाना टूथ ब्रश करते हैं. इसके बावजूद कई लोगों के दांतों पर पीलापन लग जाता है. ऐसे में लोगों के लिए सबके सामने खुलकर हंसना और बात करना भी मुश्किल हो जाता है. उन्हें समझ नहीं आता कि इस समस्या से निपटने के लिए क्या करें. आज हम आपको इस दिक्कत से निजात पाने के लिए 4 जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं. जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं.

दांतों से पीलापन हटाने के उपाय (How to Get Rid of Yellow Teeth)

नमक और स्ट्रॉबेरी का उपाय

अगर आपके दांतों में पीलापन लग गया है तो उसे दूर करने के लिए आप नमक और स्ट्रॉबेरी को एक साथ मिलाकर ब्रश पर रखें और फिर धीरे-धीरे दांतों की सफाई कर लें. एक्सपर्टों के मुताबिक इस उपाय से दांत (Yellow Teeth) चमकदार और सफेद मोती की तरह निखर उठते हैं.

सिरका से भी कर सकते हैं साफ

सफेद सिरका (White Vinegar) भी दांतों का पीलापन (Yellow Teeth) दूर करने में कारगर माना जाता है. इसके लिए आपको एक गिलास पानी में 2 चम्मच सिरका मिलाकर उससे कुल्ला करना होगा. कहते हैं कि इस उपाय से न केवल मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है बल्कि दांत भी मोतियां की तरह चमक उठते हैं.

अदरक का पानी भी है कारगर

दांतों में पीलेपन (Yellow Teeth) की समस्या को दूर करने के लिए नमक और अदरक को गुनगुने पानी में मिलाकर कुल्ला करना चाहिए. ऐसा करने से दांतों का पीलापन और मुंह की बदबू दोनों दूर हो जाती हैं.

बेकिंग सोडा से भी आती है चमक

बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके भी आप दांतों का पीलापन (Yellow Teeth) दूर कर सकते हैं. इसके लिए आपको 1 चुटकी नमक और बेकिंग सोडा ब्रश पर रखकर धीरे-धीरे दांतों को साफ करना होगा. ऐसा करने से दांत चमकदार और सफेद हो जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

