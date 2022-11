Machchhar bhagane ke gharelu upay: मच्‍छरों की समस्‍या ऐसी है. जो गर्मी, बरसात और ठंड में भी परेशान करती है. सर्दी के मौसम में पंखे भी नहीं चलाए जाते हैं, इस वजह से भी मच्‍छरों को काटने का मौका ज्‍यादा मिल जाता है. इस मौसम में आपको अपने परिवार का विशेष ख्‍याल रखने की जरूरत होती है क्‍योंकि सर्दी-जुकाम और बुखार की समस्‍या सबसे ज्‍यादा इसी मौसम में होती है. ऐसे में बच्‍चों का तो विशेष ख्‍याल रखना होता है. इसलिए अगर आपके घर पर भी मच्‍छर परेशान करते हैं तो आपको इसे हल्‍के में नहीं लेना चाहिए क्‍योंकि ये मच्‍छर आपको और आपके परिवार को लंबे समय तक बीमारी में घेर सकते हैं.

मच्छरों को भगाने के घरेलू उपाय (home remedies to get rid of mosquitoes )

नींबू (lemon) और लौंग (clove) की खुशबू से मच्छर घर में नहीं आते हैं. इसके अलावा आप लहसुन से भी मच्‍छरों को दूर भगा सकते हैं, इसके लिए इसे उबाल लें और घर में छिड़काव कर दें. इससे मच्छर भाग जाएंगे, क्योंकि इसमें सल्फर होता है, जो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं आता हैं.

आप मच्‍छरों को भगाने के लिए पुदीने का भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं क्‍योंकि इसकी महक से भी मच्‍छर दूर भागते हैं. आप पुदीने के तेल (pudina oil for mosquito) को घर में छिड़क दें, इससे मच्छर भाग जाएंगे. ध्‍यान रखें कि इस तेल को घर के कोने-कोने में छिड़क दें.

अगर आप रोजमेरी, गेंदा और पुदीने के पौधे घर में लगा देंगे तो भी मच्छर आपके घर के आस पास नहीं फटकेंगे. आप इन्हें गमले में लगाकर घर के अलग-अलग हिस्सों में रख सकते हैं.

कपूर से भी मच्‍छरों को घर से भगाया जा सकता है. इसके लिए आप अपने कमरे में सोते समय कपूर का इस्‍तेमाल करें. ध्‍यान रखें कि पहले दरवाजा बंद करें और कपूर जलाकर रख दें. आधे घंटे में आपके कमरे से सारे मच्छर गायब हो जाएंगे. इसके अलावा आप कपूर के पानी से भी मच्‍छरों को भगा सकते हैं, इसके लिए कमरे में छिड़क कपूर के पानी को अच्‍छी तरह से छिड़क दें, आप देखेंगे कि मच्‍छर इसकी खुशबू से ही गायब हो जाएंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

