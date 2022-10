White Hair Problem: बालों में दिखने लगी है सफेदी? हफ्ते में एक बार लगाना शुरू कर दें ये घरेलू चीजें, पहले की तरह आ जाएगी निखार

How to Stop Graying of Hair: क्या आप भी बालों की सफेदी दिखने से परेशान हैं. अगर ऐसा है तो घबराइए मत. आज हम बिना साइड इफेक्ट वाले बाल काले करने के कुछ घरेलू उपाय आपको बताते हैं.