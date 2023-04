Cleaning Hacks: घर रखे लोहे के बर्तनों पर लग गई है जंग? आजमाएं ये इजी हैक्स, शीशे की तरह होंगे साफ

How To Clean Cast Iron Cookware: हर घर में लोहे के कुछ बर्तन जरूर देखने को मिल जाते हैं. लोहे के बर्तनों को हमेशा एक स्पेशल केयर की जरूरत होती है क्योंकि इनमें जंग लगने की संभावना बनी रहती है. ऐसे में अगर आप भी खाना पकाने के लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो आज हम आपके लिए लोहे के बर्तनों को साफ करने और उनको जंग लगने से बचाने के तरीके लेकर आए हैं जिनको आजमाकर आपके लोहे के बर्तन में सालों साल जंग से बचे रहते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Clean Cast Iron Cookware) लोहे के बर्तनों को साफ करने और जंग लगने से बचाने के तरीके.....

कुकवेयर को करें सीजन अपने कुकवेयर को सीजन करने के लिए आप एक बर्तन में तेल डालें और तेज आंच पर थोड़ी देर गैस पर रखकर छोड़े दें. इससे आपके बर्तन का बेस नॉन-स्टिक बन जाएगा. ऐसा करने से खाना पकाते समय खाना चिपकने की परेशानी भी नहीं होगी साथ इसको साफ करना भी आसान हो जाता है. इसके अलावा इस पर जली हुई काली परत भी नहीं जमती है, और लंबे वक्त तक बर्तन में जंग की समस्या भी नहीं होती है. डिश वॉश के लिए यूज करें गर्म पानी और सॉफ्ट ब्रश लोहे के बर्तन को हर बार इस्तेमाल करने के बाद गर्म पानी और एक सॉफ्ट ब्रश की मदद से साफ करें. इसकी सफाई के लिए साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग बिल्कुल न करें. ऐसा करने से इसकी सीजनिंग खत्म हो जाती है और जंग लगने का खतरा बना रहता है. जिद्दी दागों को ऐसे हटाएं अगर आपके लोहे के बर्तनों पर जिद्दी दाग लगे हुए हैं, तो इसके लिए आप इन पर नमक छिड़कें. फिर आप एक गीले कपड़े की मदद से बर्तनों को साफ करें. अगर आप चाहें तो दाग को हटाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप दो चम्मच बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें. फिर आप इस पेस्ट को बर्तन पर अच्छी तरह से लगाएं और कुछ देर तक छोड़ दें. फिर आप इसको एक स्पंज की मदद से रगड़कर साफ कर लें. अच्छी तरह से सुखाकर स्टोर करें जब आपका लोहे का कुकवेयर साफ हो जाएं तो आप इस पर जंग लगने से रोकने के लिए पहले बर्तन को अच्छी तरह से सुखा लें. ऐसे में आप इसको सुखाने के लिए एक साफ तौलिये का इस्तेमाल करें या कुछ मिनट के लिए गर्म स्टोव पर रख दें. कुकवेयर को ठीक से करें स्टोर

लोहे के बर्तन में जंग बहुत जल्दी लगने की संभावना होती है. ऐसे में आप आयरन के कुकवेयर को एक पेपर टॉवल या कपड़े के बीच में अच्छी तरह से कवर करके रखें. फिर आप इसको एक सूखी जगह पर रखें.