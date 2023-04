How To Move On: ब्रेकअप से कैसे उबरें? ये हैं 'उस एक व्यक्ति' से आगे बढ़ने के तरीके

Ways to Get Over a Break Up: अपने पार्टनर के साथ संबंध तोड़ना एक बेहद कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है, खासकर अगर रिश्ता गहरा मीनिंगफुल हो. यह उदासी, क्रोध, अपराधबोध और चिंता के साथ ही कई प्रकार की भावनाओं को एक साथ पैदा कर सकता है. लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आप खुद को इन भावनाओं को हेल्दी तरीके से महसूस करने और व्यक्त करने की अनुमति दें और उन्हें दबाएं नहीं.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां ब्रेकअप दर्दनाक हो सकते हैं, वे विकास और सेल्फ डिस्कवरी का अवसर भी हो सकते हैं. वे आपको इस बारे में स्पष्टता प्रदान करने में मदद कर सकते हैं कि आप एक रिश्ते में क्या चाहते हैं. इससे ये आपको भविष्य में एक अधिक पूर्ण और संतोषजनक रिश्ते की ओर ले जा सकते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जोकि आपको ब्रेकअप का सामना करने और आगे बढ़ने में मदद करती है. इन टिप्स को आजमाकर आप ब्रेकअप को पोजिटिव सोचकर भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Ways to Get Over a Break Up) ब्रेकअप का सामना करने और आगे बढ़ने का तरीका..... खुद की अपनी भावनाओं को फील करें किसी रिश्ते के खत्म होने के साथ आने वाली भावनाओं को महसूस करने के लिए खुद को स्पेस दें. उदासी, क्रोध और निराशा महसूस करना स्वाभाविक है, और इन भावनाओं को स्वस्थ तरीके से स्वीकार करना और प्रोसेस करना महत्वपूर्ण है. अपनी भावनाओं को दबाने से इलाज प्रक्रिया लंबी हो सकती है. एक्स के संपर्क में न रहें अपने एक्स पास्टनर के साथ संपर्क सीमित करें या पूरी तरह से काट दें. यह मुश्किल हो सकता है, खासकर यदि आपके म्यूचुअल फ्रेंड हैं या एक साथ काम करते हैं, लेकिन अपने आप को ठीक करने और आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए स्थान और दूरी बनाना महत्वपूर्ण है. उनके सोशल मीडिया अकाउंट की लगातार जांच करना या उनसे संपर्क करना ही उपचार प्रक्रिया को लम्बा खींच देगा। सेल्फ केयर करें ऐसे में आप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपना ख्याल रखें. सुनिश्चित करें कि अच्छा खाएं, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त आराम करें. उन चीजों को करने में समय व्यतीत करें जिन्हें आप पसंद करते हैं और नई गतिविधियों को आजमाएं. जमीन से जुड़े और मौजूद रहने में आपकी मदद करने के लिए माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के अभ्यास में व्यस्त रहें. सहायता लें ब्रेकअप के बाद आप मित्रों और परिवार से सपोर्ट लें. अपनी भावनाओं के बारे में बात करने से आपको उन्हें प्रोसेस करने और अकेलापन कम महसूस करने में मदद मिल सकती है. यदि आपको अधिक सहायता की आवश्यकता है तो किसी प्रोफेशनल से परामर्श लेने पर विचार करें. भविष्य को अपनाएं भविष्य को पोजिटिविटी और आशा के साथ देखें. अपने जीवन के लिए नए लक्ष्य और योजनाएं बनाएं. व्यक्तिगत विकास और आत्म-सुधार पर ध्यान दें. याद रखें कि एक रिश्ते के खत्म होने का मतलब आपके प्यार और खुशी पाने से वंचित रहना बिल्कुल भी नहीं है. पोजिटिव सोच पोजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखने की कोशिश करें और भविष्य पर ध्यान दें. अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे कोई नई स्किल सीखना या कोई नया शौक अपनाना. ध्यान रखें कि ब्रेकअप ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी का अवसर है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं