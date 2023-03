Beauty Tips: घर पर मात्र 5 रुपये में करें घुंघराले बालों को Straight, नहीं जाना पड़ेगा महंगे पार्लर

How To Do Hair Straightening At Home: हर कोई एक आकर्षक पर्सनेलिटी का मालिक बनना चाहता है. आपके बाल आपकी सुंदरता में चार-चांद लगते हैं. इसलिए आज के समय में लोग अपने बालों के साथ कई तरह के एक्सपैरिमेंट्स करने को तैयार रहते हैं. इन्हीं एक्सपैरिमेंट्स में से एक है हेयर स्ट्रेटनिंग. वैसे तो बाजार में आपको बालों को स्ट्रेट करके के कई प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन ये घर पर करना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए लोग महंगे पार्लर या ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए बिना पैसा खर्च किए घर पर हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क बनाने की विधि लेकर आए हैं. इस मास्क को अंडा और ऑलिव ऑयल की मदद से तैयार किया जाता है जोकि आपके बालों को अंदर तक पोषण प्रदान करते हैं. साथ ही इससे आप खर्चे और केमिकलयुक्त प्रोडक्ट्स से भी बचे रहते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Do Hair Straightening At Home) घर पर हेयर स्ट्रेट कैसे करें....

हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री- ऑलिव ऑयल 1 चम्मच

अंडे 1-2 हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क कैसे बनाएं? (How to make hair straightening mask) हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें 1 अंडे को फोड़कर अच्छी तरह से फेंट लें.

इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालें.

फिर आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क बनकर तैयार हो चुका है. बालों को कैसे स्ट्रेट करें? (How To Do Hair Straightening At Home) हेयर स्ट्रेटनिंग मास्क को लगाने से पहले आप अपने बालों को कंघी कर लें.

फिर आप एक ब्रश की मदद से बालों पर अच्छी तरह से स्ट्रेटनिंग मास्क लगाएं.

इसके बाद आप इस मास्क को बालों में करीब 20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें.

फिर आप ठंडे पानी की मदद से बालों को धोकर साफ कर लें.

इसके साथ ही आप बालों में कंडीशनर लगाना बिल्कुल न भूलें.

इससे आपके बाल स्ट्रेट नजर आने लगेंगे. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)