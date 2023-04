Dark Circles Treatment: फ्रेश एलोवेरा में मिलाकर लगाएं ये 2 चीजें, डार्क सर्कल्स का जड़ से होगा खात्मा

How To Make Aloe Vera Under Eye Mask: आंखें इंसान की पहचान होती हैं. इसलिए हर कोई आकर्षक आंखे पाने की चाहत रखता है. लेकिन कई लोगों को आंखों के नीचे काले घेरों की समस्या हो जाती है जिसकी वजह से आपकी आंखों की खूबसूरती में ग्रहण लग जाता है. ऐसे में आज हम आपके लिए एलोवेरा अंडर आई मास्क लेकर आएं. इस मास्क को आजमाकर आप जिद्दी से जिद्दी आंखों के नीचे होने वाले काले घेरों से छुटकारा पा सकते हैं. इसके अलावा इससे आप पफीआई और थकी आई की समस्या को भी दूर कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Aloe Vera Under Eye Mask) एलोवेरा अंडर आई मास्क कैसे बनाएं....

एलोवेरा अंडर आई मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री-

फ्रेश एलोवेरा

गुलाब जल 1 से 2 चम्मच

विटामिन-ई कैप्सूल 1 फ्रेश एलोवेरागुलाब जल 1 से 2 चम्मचविटामिन-ई कैप्सूल 1 एलोवेरा अंडर आई मास्क कैसे बनाएं? (How To Mask Aloe Vera Under Eye Mask)

एलोवेरा अंडर आई मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें एलोवेरा पत्ती में से फ्रेश एलोवेरा जेल निकालकर डालें.

इसके बाद आप इसमें लगभग 1 से 2 चम्मच गुलाब जल डालें.

फिर आप इसमें एक विटामिन-ई कैप्सूल को पंचर करके डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका एलोवेरा अंडर आई मास्क बनकर तैयार हो चुका है. एलोवेरा अंडर आई मास्क कैसे इस्तेमाल करें? (How To Apply Aloe Vera Under Eye Mask)

एलोवेरा अंडर आई मास्क को लगाने से पहले फेस वॉश करके पोंछ लें.

फिर आप तैयार मास्क को आंखों के नीचे हल्के हाथों के दबाव से लगाएं.

इसके बाद आप इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक लगाकर सुखाएं.

फिर आप कॉटन और पानी से अंडर आई एरिया को अच्छे से साफ कर लें.

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस मास्क को हफ्ते में लगभग 2 बार आजमाएं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)