Smooth Hair: चाहिए सिल्की स्मूद हेयर, घर पर बनाएं अंजीर हेयर मास्क, हेयर फॉल भी होगा कंट्रोल

How To Make Anjeer Hair Mask: अंजीर एक बहुत ही हेल्दी ड्राय फ्रूट है जोकि विटामिन ए, विटामिन के और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसलिए ये आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपके बालों को भी ढेरों लाभ प्रदान होते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए अंजीर हेयर मास्क बनाने की विधि लेकर आए हैं. अंजीर आपके बालों को डीप नरिश बनाए रखता है. बालों में अंजीर लगाने से आपकी स्कैल्प से जुड़ी समस्या दूर होती है. इसके अलावा इस हेयर पैक की मदद से आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी भी बनते हैं. इतना ही नहीं ये अंजीर हेयर मास्क आपके झड़ते बालों को भी कंट्रोल में बनाए रखता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Anjeer Hair Mask) अंजीर हेयर मास्क कैसे बनाएं......

अंजीर हेयर मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री- अंजीर दो-तीन

पानी अंजीर हेयर मास्क कैसे बनाएं? (How To Make Anjeer Hair Mask) अंजीर हेयर मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले अंजीर लें.

फिर आप इनको पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप अंजीर को अच्छी तरह से मैश करके पेस्ट बना लें.

अब आपका अंजीर हेयर मास्क बनकर तैयार हो चुका है. अंजीर हेयर मास्क कैसे अप्लाई करें? (How To Apply Anjeer Hair Mask) अंजीर हेयर मास्क को आप अपने बालों की स्कैल्प और लेंथ में अच्छे से लगाएं.

फिर आप इसको बालों में लगभग 20 मिनट तक ऐसे ही लगाकर छोड़ दें.

इसके बाद आप गर्म पानी की मदद से बालों को धोकर साफ कर लें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)