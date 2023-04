Face Cleanser: घर पर बनाएं बेकिंग सोडा फेस क्लींजर, चेहरे से निकल जाएंगी सारी Impurities

How To Make Baking Soda Face Cleanser: आज के समय में आपको बाजार में कई तरह के फेस वॉश अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन कई बार ये फेस वॉश चेहरे की गंदगी को पूरी तरह से हटा नहीं पाते हैं जिसके कारण स्किन डल-डल सी नजर आती है. ऐसे में आज हम आपके लिए घर पर बेकिंग सोडा फेस क्लींजर बनाने की विधि लेकर आए हैं. बेकिंग सोडा में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जोकि आपके चेहरे से पूरी गंदगी को अच्छी तरह से क्लीन कर देता है. इसके अलावा पोर्स को अनक्लॉग करने के लिए बेकिंग सोडा क्लींजर लाभकारी होता है. इतना ही नहीं बेकिंग सोडा आपके चेहरे से डेड स्किन को रिमूव करके रंगत में भी सुधार करती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Baking Soda Face Cleanser) बेकिंग सोडा फेस क्लींजर बनाने कैसे बनाएं....

बेकिंग सोडा फेस क्लींजर बनाने की आवश्यक सामग्री-

बेकिंग सोडा 1 चम्मच

नारियल तेल 2 चम्मच

नींबू 1 चम्मच (ऑप्शनल) बेकिंग सोडा 1 चम्मचनारियल तेल 2 चम्मचनींबू 1 चम्मच (ऑप्शनल) बेकिंग सोडा फेस क्लींजर कैसे बनाएं? (How To Make Baking Soda Face Cleanser)

बेकिंग सोडा फेस क्लींजर बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें 2 चम्मच नारियल तेल और एक चम्मच बेकिंग सोडा डालें.

अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर पेस्ट बना लें.

अब आपका बेकिंग सोडा फेस क्लींजर बनकर तैयार हो चुका है. बेकिंग सोडा फेस क्लींजर कैसे इस्तेमाल करें? (How To Apply Baking Soda Face Cleanser)

बेकिंग सोडा फेस क्लींजर को आप अपने फेस पर अच्छी तरह से लगा लें.

फिर आप सर्कुलर मोशन में करीब 1-2 मिनट तक चेहरे की मसाज करें.

इसके बाद आप फेस को साधारण पानी से धोकर साफ कर लें.

फिर आप चेहरे को नैचुरली सूखने दें.

इसके बाद आप चेहरे पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

इससे आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो प्राप्त होता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)