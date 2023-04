Hair Care: सिर्फ 1 चम्मच कैस्टर ऑयल बालों में करेगा ऐसा कमाल, टकले सिर पर भी फिर से उग जाएंगे बाल

How To Make Castor Oil Hair Pack: आज के समय की जीवनशैली, खराब खानपान और बढ़ते प्रदूषण के चलते सेहत के साथ-साथ बालों को भी नुकसान पहुंच रहा है. इसके कारण आपके बाल रूखे, डल और बेजान होते जा रहे हैं जिससे आपको हेयर फॉल और गंजेपन की समस्या से जूझना पड़ता है. ऐसे में फिर से सिर पर बाल उगाने के लिए आपको महंगे और दर्दनाक ट्रीटमेंट से होकर गुजरना पड़ता है. इसलिए आज हम आपके लिए कैस्टर ऑयल हेयर पैक लेकर आए हैं. कैस्टर ऑयल हेयर पैक को एलोवेरा की मदद से तैयार किया जाता है इसलिए इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके बालों को घना करने में बेहद फायदेमंद साबित होता है. इस नुस्खे को आजमाकर आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Castor Oil Hair Pack) कैस्टर ऑयल हेयर पैक कैसे बनाएं....

कैस्टर ऑयल हेयर पैक बनाने की आवश्यक सामग्री- एलोवेरा जेल 3-4 चमच

कैस्टर ऑयल एक चमच कैस्टर ऑयल हेयर पैक कैसे बनाएं? (How To Make Castor Oil Hair Pack) कैस्टर ऑयल हेयर पैक बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल और एक चमच कैस्टर ऑयल डालें.

इसके बाद आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका कैस्टर ऑयल हेयर पैक बनकर तैयार हो चुका है. कैस्टर ऑयल हेयर पैक कैसे आजमाएं? (How to apply castor oil hair pack) कैस्टर ऑयल हेयर पैक को आप अपनी स्कैल्प और हेयर स्ट्रैंड्स पर अच्छे से लगाएं.

फिर आप इस पैक को बालों में करीब 20-30 मिनट तक अब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दें.

इसके बाद आप एक माइल्ड शैंपू की मदद से बालों को वॉश कर लें.