Dry Skin Treatment: गर्मी ने छीन लिया है स्किन का पूरा ग्लो? तो ये घरेलू उपाय करेगा इसका समाधान

How To Make Chandan Face Pack: बदलते मौसम में स्किन पर कई तरह की समस्याएं जैसे- रैशेज, खुजली और ड्रायनेस आदि. ऐसे में आज हम आपके लिए चंदन फेस पैक लेकर आए हैं. चंदन पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है इसलिए चंदन ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन होता है. चंदन फेस पैक के उपयोग से आपकी स्किन को ढीला होने से बचाता है जिससे आपके चेहरे पर रिंकल्स और फाइन लाइन्स को आने से रोकते हैं. ऐसे में गर्मी में चंदन फेस पैक जरूर लगाना चाहिए, तो चलिए जानते हैं (How To Make Chandan Face Pack) चंदन फेस पैक कैसे बनाएं......

चंदन फेस पैक बनाने की आवश्यक सामग्री- 2 चम्मच चंदन पाउडर

1 चम्मच गुलाब जल चंदन फेस पैक कैसे बनाएं? (How To Make Chandan Face Pack) चंदन फेस पैक बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालें.

इसके बाद आप इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ा पतला पेस्ट तैयार कर लें.

अब आपका ड्राय स्किन के लिए चंदन फेस पैक बनकर तैयार हो चुका है. चंदन फेस पैक कैसे अप्लाई करें? (How To Use Chandan Face Pack) चंदन फेस पैक को लगाने से अपने चेहरे को साफ कर लें.

फिर आप तैयार मास्क को ड्राई स्किन वाली जगह पर अप्लाई कर लें.

इसके बाद आप इसको फेस पर करीब आधे घंटे तक लगाकर छोड़ दें.

फिर आप फेस को साधारण पानी से धोकर साफ कर लें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)