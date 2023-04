Glowing Skin: स्किन को डीप क्लीन करता है चंदन उबटन, मिलेगी साफ और चमकदार त्वचा

How To Make Chandan Ubtan: गर्मियों में मौसम में स्किन का रंग भी फीका पड़ने लगता है जिसकी वजह से चेहरा डल और बेजान सा दिखाई देने लगता है. ऐसे में आज हम आपके लिए चंदन उबटन लेकर आए हैं. चंदन में कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जोकि आपकी स्किन को डीप क्लीन करके मॉइश्चराइज रखने में मदद करता है. चंदन उबटन की मदद से स्किन की रंगत में भी सुधार होता है. साथ ही आपके चेहरे में भी गजब का निखार आने लगता है, तो चलिए जानते हैं चंदन उबटन (How To Make Chandan Ubtan) कैसे बनाएं.....

चंदन उबटन बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 चम्मच चंदन पाउडर

1 चम्मच बेसन

1/2 चम्मच हल्दी पाउडर

चंदन उबटन कैसे बनाएं? (How To Make Chandan Ubtan)

चंदन फेस पैक को बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें चंदन पाउडर, हल्दी और बेसन डालें.

इसके बाद आप इसमें कच्चा दूध डालकर एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें.

अब आपका चंदन उबटन बनकर तैयार हो चुका है. चंदन उबटन कैसे इस्तेमाल करें? (How To Apply Chandan Ubtan)

चंदन उबटन को लगाने से पहले आप अपने चेहरे को वॉश कर लें.

फिर आप तैयार उबटन को अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह से लगा लें.

इसके बाद आप इसको फेस पर करीब 20 से 25 मिनट तक लगाकर सुखाएं.

फिर जब ये सूख जाए तो आप इसको स्क्रब की तरह रगड़ते हुए साफ कर लें.

अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस उबटन को हफ्ते में करीब 2 बार इस्तेमाल करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)