Healthy Food: वेट लॉस के दौरान नाश्ते में शामिल करें टेस्टी चिया स्ट्रॉबेरी स्प्रेड, ऐसे बनाएं

How To Make Chia Strawberry Jam: जैम एक ऐसी डिश है जोकि बच्चों को खूब पसंद होती है. अक्सर बच्चे जैम के लालच में आकर पेट भरकर खाना खा लेते हैं. खासकर बच्चों को ब्रेड जैम, रोटी जैम या पराठा जैम बहुत टेस्टी लगता है इसको वो तुरंत ही खा जाते हैं. वैसे तो आपको बाजार में कई प्लेवर के जैम आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन ये जैम प्रिजर्वेटिव्स, कलर या केमिकल की मदद से तैयार किए जाते हैं जोकि आपकी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए घर पर चिया स्ट्रॉबेरी जैम बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. ये जैम खाने में तो टेस्टी होता ही है साथ ही पोषण से भी भरपूर होता है. इस स्वादिष्ट जैम को आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं चिया स्ट्रॉबेरी जैम (How To Make Chia Strawberry Jam) कैसे बनाएं.....

चिया स्ट्रॉबेरी जैम बनाने की आवश्यक सामग्री-

15-20 स्ट्रॉबेरी

1 दालचीनी

स्वादानुसार गुड़

1 बड़ा चम्मच चिया सीड्स

चिया स्ट्रॉबेरी जैम कैसे बनाएं? (How To Make Chia Strawberry Jam)

चिया स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए आप सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को अच्छे से साफ कर लें.

फिर आप इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर रख लें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में स्ट्रॉबेरी को डालकर धीमी आंच पर पकाएं.

फिर आप इसको चलाते हुए स्मैश और पेस्ट बनने तक अच्छी तरह से पका लें.

इसके बाद आप इसमें दालचीनी का टुकड़ा डालकर मिला दें.

फिर आप इसमें स्वादानुसार पिसा हुआ गुड़ डालकर मिला दें.

इसके बाद आप इसमें चिया सीड्स और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

फिर जब ये अच्छी तरह से सूखकर गाढ़ा पक जाए तो आप गैस को बंद कर दें.

इसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको एक कांच के कंटेनर में भरकर स्टोर कर लें.

अब आपका स्वादिष्ट चिया स्ट्रॉबेरी जैम बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको रोटी, ब्रेड या फिर पराठा केे साथ बच्चों को खिलाएं.