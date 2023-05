Easy Cooking: चिली चीज़ नान से बढ़ जाएगा खाने का स्वाद, बस ऐसे झटपट करें तैयार

How To Make Chili Cheese Naan: नान एक ऐसा फूड आइटम है जिसको होटल या रेस्ट्रॉरेंट में खाने के साथ परोसा जाता है. नान पनीर या दाल मखनी आदि सब्जियों के साथ नान बेहद स्वादिष्ट लगते हैं. इसलिए आज तक आपने सादा नान तो कई बार खाया ही होगा. लेकिन क्या कभी आपने चिली चीज़ नान ट्राई किए हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए चिली चीज़ नान बनाने की रेसिपी लेकर आएं हैं. चिली चीज़ नान स्वाद में बेहद लजीज लगता है. इसको आप घर पर आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों को भी खूब पसंद आता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Chili Cheese Naan) चिली चीज़ नान बनाने की विधि.....

चिली चीज़ नान बनाने की आवश्यक सामग्री-

1 कप मैदा

1/2 कप दही

1 कप चीज़

2 टी स्पून ग्रीन चिली

2 टी स्पून अदरक

2 टी स्पून काले तिल

1/2 प्याज़

3-4 टेबलस्पून हरी धनिया पत्ती

1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर

1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा

2 टी स्पून चीनी

4 टी स्पून देसी घी

स्वादानुसार नमक चिली चीज़ नान कैसे बनाएं? (How To Make Chili Cheese Naan)

चिली चीज़ नान बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लें.

फिर आप इसमें दही, चीनी, बेकिंग सोडा, चुटकीभर नमक और बेकिंग सोड़ा डालें.

इसके बाद आप दही को अच्छी तरह से फेंट लें.

फिर आप इसमें मैदा डालकर अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप इसमें आवश्यकतानुसार गर्म पानी डालें.

फिर आप इसको अच्छी तरह से मिलाते हुए आटा गूंथ लें.

इसके बाद आप इस आटे को करीब 2 घंटों तक ढककर अलग रख दें.

फिर आप एक दूसरे बाउल में कद्दूकस चीज़, अदरक, बारीक कटी प्याज और कटी हरी मिर्च डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप इसमें स्वादानुसार नमक डालकर मिला दें.

इसके बाद आप मैदे का आटा लेकर समान अनुपात की लोइयां बना लें.

फिर आप लोई को रोटी की तरह बेलकर तैयार स्टफिंग को चम्मच की मदद से रखें.

इसके बाद आप रोटी को चारों तरफ से अच्छी तरह से बंद कर दें.

फिर आप नान को बेलने से पहले उसके ऊपर हरी धनिया पत्ती और थोड़े से काली तिल डालें.

इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से बेल लें.

फिर आप एक नॉनस्टिक पैन/तवा को मीडियम आंच पर गर्म करें.

इसके बाद आप तवे पर थोड़ा सा पानी छिटक दें.

फिर आप नान के भी एक तरफ पानी लगा दें और पानी वाली साइड को तवे पर डालकर सेंक लें.

इसके बाद आप इसको कुछ देर तक सेकने के बाद तवे समेत पलटकर गैस की सीधी आंच पर सेंके.

अब आपके टेस्टी चिली चीज़ नान बनकर तैयार हो चुके हैं.