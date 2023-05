Summer Care: चाहिए बेदाग और निखरी त्वचा, बस चेहरे पर ऐसे आजमाएं कुकुंबर पील

How To Make Cucumber Peel Face Mask: खीरा एक सुपरफूड है जोकि 95% पानी की मात्रा से भरपूर होता है. इसलिए इसके सेवन से आपका शरीर हाइड्रेटिड बना रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खीरे के छिलके भी आपकी स्किन को ढेरों लाभ प्रदान करते हैं? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए कुकुंबर पील फेस मास्क बनाने की विधि लेकर आए हैं. कुकुंबर पील फेस मास्क आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखता है जिससे आप रूखी त्वचा से बचे रहते हैं. इससे आपको सनबर्न में भी राहत प्रदान होती है. इसके साथ ही खीरा एंटी एजिंग गुणों से भी भरपूर होता है जिससे आप बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोक सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कुकुंबर पील फेस मास्क (How To Make Cucumber Peel Face Mask) कैसे बनाएं.....

कुकुंबर पील फेस मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री-



एलोवेरा जेल 2 चम्मच

हल्दी आधा चम्मच खीरे के छीलकेएलोवेरा जेल 2 चम्मचहल्दी आधा चम्मच कुकुंबर पील फेस मास्क कैसे बनाएं? (How To Make Cucumber Peel Face Mask)

कुकुंबर पील फेस मास्क बनाने के लिए आप सबसे पहले खीरे के छिलके लें.

फिर आप इनको मिक्सर जार में डालकर महीन पीसकर एक बाउल में निकाल लें.

इसके बाद आप इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल और आधा चम्मच हल्दी डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर पेस्ट बना लें.

अब आपका कुकुंबर पील फेस मास्क बनकर तैयार हो चुका है. कुकुंबर पील फेस मास्क कैसे अप्लाई करें? (How To Apply Cucumber Peel Face Mask)

कुकुंबर पील फेस मास्क को लगाने से पहले आप फेस को धोकर साफ कर लें.

फिर आप तैयार फेस मास्क को अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह से लगाएं.

इसके बाद आप इसको लगाकर करीब 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें.

फिर आप इसको साधारण पानी से धोकर साफ कर लें.

इसके बाद आप फेस को किसी लोशन और क्रीम से मॉइस्चराइज करें.