Ramadan 2023: इफ्तार के लिए बनाएं ये स्पेशल ड्रिंक, तुरंत ताजगी और एनर्जी का होगा एहसास

How To Make Iftar Special Drink: रमजान का पाक माह चल रहा है. मुस्लिम लोग इस महीने को खुदा की रहमत और बरकत का मानते हैं. इन दिनों में मुस्लिम लोग पूरी शिद्दत के साथ रोजे रखते हैं. रोजे में लंबे समय तक भूखे प्यासे रहना होता है. ऐसे में आप सहरी और इफ्तार में खाने-पीने की ऐसी चीजों को शामिल करने की आवश्यकता होती है जोकि आपके शरीर में एनर्जी बनाए रखे. ऐसे में आज हम आपके लिए इफ्तार स्पेशल ड्रिंक बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. ये ड्रिंक आपको तुरंत ताजगी और एनर्जी प्रदान करती है. इसके साथ ही इससे आपका पेट भी अच्छी तरह से भरा महसूस होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Iftar Special Drink) इफ्तार स्पेशल ड्रिंक कैसे बनाएं.....

इफ्तार स्पेशल ड्रिंक बनाने की आवश्यक सामग्री- नींबू का रस 1 टेबल स्पून

सेब आधा घिसा हुआ

ठंडा पानी 3/4 कप

काला नमक 1/2 टीस्पून

जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून

बेसिल/सब्जा सीड्स 1 टीस्पून

बर्फ (ऑप्शनल) इफ्तार स्पेशल ड्रिंक कैसे बनाएं? (How To Make Iftar Special Drink) इफ्तार स्पेशल ड्रिंक बनाने के लिए आप सबसे पहले एक मिक्सर जार लें.

फिर आप इसमें सारी सामग्री एक साथ डालें.

इसके बाद आप अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक गिलास में निकालें.

फिर आप इसमें इसमें बेसिल या यानि सब्जा सीड्ल डालकर मिलाएं.

अब आपकी इफ्तार स्पेशल ड्रिंक बनकर तैयार हो चुकी है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं