Healthy Recipe: कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है ये खास चटनी, लिवर को भी रखती है स्वस्थ

How To Make imli pyaz ki chutney: इमली एक ऐसा फूड आइटम है जोकि स्वाद में खट्टा-मीठा होता है. इसलिए इसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. इमली को आमतौर पर खाने में स्वाद आर खट्टापन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इमली कई ऐसे गुणों जैसे फॉस्‍फोरस, अमीनो एसिड और मैग्‍नेशियम से भरपूर होती है जो न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि स्किन के लिए फायदेमंद साबित होती है. ऐसे में आज हम आपके लिए इमली-प्याज की चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. ये चटनी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करती है. इसके सेवन से आपका दिल और लिवर दोनों दुरुस्त बने रहते हैं. इस स्वादिष्ट चटनी को बनाना भी आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make imli pyaz ki chutney) इमली-प्याज की चटनी कैसे बनाएं......

इमली-प्याज की चटनी बनाने की आवश्यक सामग्री- प्याज ½ कप

अदरक 2 चम्मच

नमक स्वादानुसार

काला नमक स्वादानुसार

हरी मिर्च 2

लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच

भुना हुआ जीरा 2 चम्मच

चीनी 2 चम्मच

उबले हुए आलू ½ कप

इमली इमली-प्याज की चटनी कैसे बनाएं? (How To Make imli pyaz ki chutney) इमली-प्याज की चटनी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें 2 कप इमली डालकर पानी में भिगोकर रख दें।

इसके बाद आप कुकर में 3-4 आलू उबालने के लिए रख दें.

फिर आप प्याज और हरी मिर्च को भी धोकर बारीक काट लें.

इसके बाद आप अदरक को छीलकर कद्दूकस कर लें.

फिर आप छलनी की मदद से इमली का पानी छानकर अलग कर दें.

इसके बाद आप इमली के पानी में कटा हुआ प्याज और अदरक डालें.

इसके साथ ही आप इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच चीनी डालें.

फिर आप इसमें 2 चम्मच भुना हुआ जीरा स्वादानुसार नमक और काला नमक और 2 चम्मच चीनी डालें.

इसके बाद आप आखिर में इसमें 1/2 कप उबले हुए आलू को मैश करके डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपकी चटपटी इमली-प्याज की चटनी बनकर तैयार हो चुका है.