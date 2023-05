Facial Mist: गर्मियों में फेशियल ऑयल से मिलेगा छुटकारा, बस नींबू का ऐसे करें इस्तेमाल

How To Make Lemon Facial Mist: गर्मियों का सीजन आते ही घरों में नींबू का खूब इस्तेमाल किया जाता है. नींबू को टेस्टी ड्रिंक्स से लेकर खाने में स्वाद हो या घर चमकाने की बात हो नींबू का रस बेहतरीन साबित होता है. ऐसे में आज हम आपके लिए लेमन फेशियल मिस्ट बनाने की विधि लेकर आए हैं. गर्मियों में नींबू आपकी स्किन पर मौजूद एक्सट्रा ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करता है. वहीं गुलाब आपके फेस को रिफ्रेशिंग फील कराता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Lemon Facial Mist) लेमन फेशियल मिस्ट कैसे बनाएं......

लेमन फेशियल मिस्ट बनाने की आवश्यक सामग्री-

एलोवेरा जेल 1 बड़ा चम्मच

नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच

गुलाब की पंखुड़ियां मुट्ठी भर

पुदीने के पत्ते कुछ

गर्म पानी एक कटोरी लेमन फेशियल मिस्ट कैसे बनाएं? (How To Make Lemon Facial Mist)

लेमन फेशियल मिस्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें एलोवेरा जेल और नींबू का रस डालकर मिलाएं.

इसके बाद आप गर्म पानी में गुलाब की पंखुड़ियां और पुदीने की पत्तियां डालें.

फिर आप इनको कम से कम 10-15 मिनट तक अच्छे से उबालें.

इसके बाद आप तैयार मिक्चर को छानकर ठंडा होने के लिए रख दें.

फिर आप एलोवेरा जेल के मिश्रण और गुलाब जल के पानी को एक साथ डालकर मिलाएं.

अब आपका लेमन फेशियल मिस्ट बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप फेशियल मिस्ट को लगाने से पहले चेहरे को वॉश कर लें.

इसके बाद आप मिस्ट को फेस पर स्प्रे बोतल की मदद से लगाएं.

फिर आप इसको फेस पर लगाकर अच्छे से सुखाएं. (Disclaimer: यहां दी गई जानका री घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)