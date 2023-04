Beauty Hacks: गुलाब जल की मदद से घर पर बनाएं Makeup Remover Wipes, नहीं करने पड़ेंगे पैसे खर्च

How To Make Makeup Remover Wipes: अगर आप मेकअप लवर हैं तो आप अक्सर मेकअप करते रहते होंगे. ऐसे में अगर आपका मेकअप रिमूवर खत्म हो गया है तो आज हम आपके लिए घर पर आसान तरीके से मेकअप रिमूवर बनाने की विधि लेकर आए हैं. अक्सर आई मेकअप को हटाने के लिए आंखों को काफी देर तर रगड़ना पड़ता है जिससे आपकी आंखों को नुकसान भी हो सकता है. ऐसे में घर पर बने ये मेकअप रिमूवर मेकअप को भी आसानी से हटा देते हैं और आपकी आंखें भी आवश्यकता से अधिक चिपचिपी या ऑयली नहीं बनती हैं, तो चलिए जानते हैं घर पर मेकअप रिमूवर वाइप्स (How To Make Makeup Remover Wipes) कैसे बनाएं.....

घर पर ऐसे बनाएं आई मेकअप रिमूवर वाइप्स (Making Eye Makeup Remover Wipes At Home) गुलाब जल रिमूवर वाइप्स

इसके लिए आप आधा कप गुलाबजल (Rose Water) में आधा चम्मच बादाम का तेल और 2 विटामिन ई की कैप्सूल डालकर मिला लें. फिर आप इस मेकअप रिमूवर को एक छोटी डिब्बी में भरकर स्टोर कर लें. इससे आपकी आंखों का मेकअप आसानी से साफ हो जाता है. एलोवेरा रिमूवर वाइप्स

इसके लिए आप एक बाउल को लेकर उसके एक तिहाई भाग में पानी भर लें. फिर आप इसके एक चौथाई बाग में एलोवेरा जैल (Aloe Vera Gel) डाल दें. इसके बाद आप इसमें एक चम्मच वेजीटेबल ग्लिसरिन डालें और मिला लें. फिर आप इसमें कॉटन वाइप्स या फिर कॉटन बॉल डालकर आंखों के मेकअप को साफ कर लें. जोजोबा ऑयल रिमूवर वाइप्स

जोजोबा ऑयल को एक नैचुरल मेकअप रिमूवर (Natural Makeup Remover) के तौर पर भी जाना जाता है. खासकर आई मेकअप को साफ करने के लिए ये बेस्ट होता है. इसके लिए आप एक बोतल में थोड़ा गुलाबजल और जोजोबा ऑयल डालकर मिला लें. फिर आप इससे आंखों के मेकअप को रिमूव कर लें.