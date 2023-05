Dry Skin: डल और ड्राय स्किन से पाना चाहते हैं छुटकारा, तो घर पर बनाएं ऑरेंज बॉडी लोशन

How To Make Orange Body Lotion: आपकी स्किन की बाहरी परत को धूल-गंदगी, केमिकल्स, बैक्टीरिया और कई चीजों से स्किन का बैरियर बचाए रखता है. लेकिन अगर ये स्किन बैरियर टूट जाता है तो इससे आपकी स्किन जरूरत से ज्यादा ड्राई और इरिटेटेड होने लगती है. जिससे आपकी स्किन सुस्त और बेजान नजर आने लगती है. ऐसे में आपको स्किन को डीप मॉइश्चराइज बनाए रखने की आवश्यकता होती है. इसलिए आज हम आपके लिए ऑरेंज बॉडी लोशन बनाने की विधि लेकर आए हैं. जिनको आप स्किन केयर शामिल करके स्किन बैरिययर को टूटने से बचा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Orange Body Lotion) ऑरेंज बॉडी लोशन कैसे बनाएं....

ऑरेंज बॉडी लोशन बनाने की आवश्यक सामग्री-

10 बूंद ऑरेंज एसेंशियल ऑयल

½ कप कोको बटर

½ कप वर्जिन कोकोनट ऑयल

¼ कप बादाम का तेल 10 बूंद ऑरेंज एसेंशियल ऑयल½ कप कोको बटर½ कप वर्जिन कोकोनट ऑयल¼ कप बादाम का तेल ऑरेंज बॉडी लोशन कैसे बनाएं? (How To Make Orange Body Lotion)

ऑरेंज बॉडी लोशन बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन लें.

फिर आप इसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल, बादाम के तेल और कोकोआ बटर डालकर पिघला लें.

इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिलाकर लोशन का बैटर एक जैसा बना लें.

फिर आप इस मिक्चर को एक कंटेनर को फ्रीजर में रखकर अच्छे से जमाएं.

इसके बाद जब ये मिश्रण ठंडा और जमकर सख्त हो जाए, तो आप इसको फ्रीजर से निकाल लें.

फिर आप इसमें स्वीट ऑरेंज एसेंशियल ऑयल मिलाएं.

इसके बाद आप इसको ब्लेंडर में डालकर चिकनी और मुलायम बना लें.

अब आपका होममेड ऑरेंज बॉडी लोशन बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको एक कांच की बोतल या जार में डालकर स्टोर कर लें.

इसके बाद आप इसको रोजाना नहाने के बाद लगाएं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|