Energy Drink: शरीर को तुरंत ताजगी से भर देगा ठंडा-ठंडा पान-गुलकंद शरबत, मूड भी बना रहेगा बेहतर

How To Make Paan Gulkand Sharbat: पान पुराने समय से ही खाया जाता है. पान के पत्ते खाने से आपका पाचन तंत्र बेहतर बना रहता है. इसके सेवन से आपका डायबिटीज कंट्रोल में बना रहता है. ऐसे में आज हम आपके लिए पान-गुलकंद का शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. पान-गुलकंद का शरबत स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद होता है. इसको पीकर आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे. इसको आपको गर्मी में तुरंत ठंडक प्रदान होती है साथ ही इससे आपका शरीर हाइड्रेटिड बना रहता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Paan Gulkand Sharbat) पान-गुलकंद का शरबत बनाने की विधि.....

पान-गुलकंद शरबत बनाने की आवश्यक सामग्री-

10 पान के पत्ते

4 टेबलस्पून गुलकंद

4 कप ठंडा दूध

7-8 बादाम

7-8 पिस्ता

2 टेबलस्पून शहद

1/2 कप आइस क्यूब्स 10 पान के पत्ते4 टेबलस्पून गुलकंद4 कप ठंडा दूध7-8 बादाम7-8 पिस्ता2 टेबलस्पून शहद1/2 कप आइस क्यूब्स पान-गुलकंद शरबत कैसे बनाएं? (How To Make Paan Gulkand Sharbat)

पान-गुलकंद शरबत बनाने के लिए आप सबसे पहले पान के पत्ते लें।

फिर आप इनको थोड़ी देर पानी में डालें और अच्छी तरह से धो लें.

इसके बाद आप इसके पत्तों के पीछे का डंठल तोड़कर पत्तों के टुकड़े कर लें.

फिर आप पत्तों को मिक्सर जार में डालें और पीसकर पेस्ट बना लें.

अगर आप चाहें तो जार में 1-2 टेबलस्पून पानी भी डाल सकते हैं.

फिर आप तैयार पेस्ट को एक बाउल में निकालकर अलग रखें.

इसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स (बादाम, पिस्ता) को लेकर बारीक टुकड़ों में काट लें.

फिर आप एक बर्तन में पान के पत्तों का पेस्ट डालें.

इसके बाद आप इस पेस्ट में 4 कप ठंडा दूध डालें और अच्छी तरह से मिलाएं.

फिर आप इसमें गुलकंद, शहद और बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स डालकर मिलाएं.

इसके बाद आप इसको कुछ देर चलाते हुए फ्रिज में रख दें.

अब आपका ताजगी से भरा चिल्ड पान-गुलकंद शरबत बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप शरबत को सर्विंग गिलास में डालें और ऊपर से आइस क्यूब्स डालकर सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं