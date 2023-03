Healthy Dish: मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है पनीर, इस हेल्दी डिश को डाइट में जरूर करें शामिल

How To Make Paneer Roastie: पनीर एक डेयरी प्रोडक्ट है जोकि हाई प्रोटीन से भरपूर होता है। पनीर खाने में भी बहुत टेस्टी होता है इसलिए पनीर से बनी डिशेज खाने के लोग दीवाने रहते हैं. आमतौर पर पनीर की कई डिशेज जैसे- पनीर पराठा, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर और पनीर टिक्का आदि को लोग खूब पसंद करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने पनीर रोस्टी का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए पनीर रोस्टी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. पनीर रोस्टी स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है. इसको आप नाश्ते से लेकर लंच में झटपट बनाकर खा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं पनीर रोस्टी (How To Make Paneer Roastie) बनाने की विधि....