Easy Sanck: चाय के स्वाद को दोगुना कर देती हैं डिलीशियस Red Velvet Cookies, ये रही शेफ रेसिपी

How To Make Red Velvet Cookies: गर्मागर्म चाय के साथ कुछ लोग कुकीज खाना बेहद पसंद करते हैं. इससे चाय का स्वाद भी बढ़ जाता है साथ ही हल्की भूख भी शांत हो जाती है. वैसे तो आपको बाजार में कुकीज की ढेरों वैराइटीज आसानी से मिल जाती हैं जैसे- बादाम कुकीज, चॉकलेट कुकीज, जीरा कुकीज या पिस्ता कुकीज आदि. लेकिन क्या कभी आपने रेड वेलवेट कुकीज का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए रेड वेलवेट कुकीज बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. रेड वेलवेट कुकीज स्वाद में बेहद डिलीशियस लगती हैं. इनको आप घर पर आसानी से बनाकर गर्मागर्म चाय के स्वाद को बढ़ा सकते हैें, तो चलिए जानते हैं (How To Make Red Velvet Cookies) रेड वेलवेट कुकीज कैसे बनाएं......

रेड वेलवेट कुकीज बनाने की आवश्यक सामग्री- मक्खन ½ कप

चीनी 1 कप

कुछ बूंदें वैनिला

रेड फूड कलर 2 बूंद

मैदा 1½ कप

कोको पाउडर 1 चम्मच

बेकिंग सोडा 1 चम्मच

नींबू का रस 1 चम्मच

दूध 2-3 चम्मच

वाइट चॉकलेट चिप्स रेड वेलवेट कुकीज कैसे बनाएं? (How To Make Red Velvet Cookies) रेड वेलवेट कुकीज बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल लें.

फिर आप इसमें ½ कप मक्खन, 1 कप चीनी और वैनिला की कुछ बूंदें डालें.

इसके बाद आप एक व्हिपिंग मशीन की मदद से इसको अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप इसमें 2-3 चम्मच दूध और 1 चम्मच नींबू का रस डालें.

इसके बाद आप इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप इस पेस्ट में 1½ कप मैदा, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच कोको पाउडर छानें.

इसके बाद आप एक बार और व्हिपिंग मशीन की मदद से सारी चीजों को मिला लें.

फिर आप इसमें ऊपर से 2 बूंद रेड फूड जेल कलर डालें और अच्छी तरह से मिला लें.

इसके बाद आप इसकी गोल-गोल लोई बनाकर एक ट्रे में रखते जाएं.

फिर आप ओवन को 177 सेल्शियस पर प्रीहीट कर लें.

इसके बाद आप कुकीज को ओवन में सिलिकॉन बेकिंग मैट पर रखकर बेक कर लें.

अब आपकी स्वादिष्ट रेड वेलवेट कुकीज बनकर तैयार हो चुकी हैं.