क्या आपकी स्किन डल नजर आ रही है? ये होममेड टोनर फेस पर तुरंत ले आएगा ताजगी

How To Make Rose Water Toner: गुलाब जल को पुराने समय से ही स्किन केयर में शामिल किया जाता रहा है. गुलाब जल में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जोकि आपकी स्किन के पीएच लेवल को बनाए रखने में सहायक होते हैं. इतना ही नहीं इससे चेहरे पर मौजूद कील-मुहांसे, सूजन, सनबर्न, डार्क सर्कल्स और रिंकल्स को दूर हटाने में मदद मिलती है. इसलिए आज हम आपके लिए गुलाब जल टोनर बनाने की विधि लेकर आए हैं. जिनको अगर आप अपने स्किन केयर में शामिल करते हैं तो आप इससे आपकी स्किन गर्मियों में रिफ्रेशिंग और ग्लोइंग नजर आती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Rose Water Toner) गुलाब जल टोनर कैसे बनाएं.....

गुलाब जल टोनर बनाने की आवश्यक सामग्री- गुलाब के पत्ते 7-8

फिल्टर पानी 1 कप

विच हेजल गुलाब जल टोनर कैसे बनाएं? (How To Make rose water toner) गुलाब जल टोनर बनाने के लिए आप सबसे पहले फ्रेश गुलाब लें.

फिर आप इसमें से कम से कम 7-8 गुलाब के पत्ते तोड़ लें.

इसके बाद आप फूल को पानी से धोकर साफ कर लें.

फिर आप एक पैन में 2 कप पानी और गुलाब के पत्ते डाल दें.

इसके बाद आप पैन को धीमी आंच पर ढक्कर रखें.

फिर आप इसको करीब आधे से एक घंटे तक उबलने के लिए रख दें.

इसके बाद आप पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

फिर आप एक छननी की मदद से छान लें.

इसके बाद आप इसमें एक भाग विच हेजल डालकर मिलाएं.

फिर आप इस मिक्चर को एक स्प्रे बॉटल में छानकर भर लें.

इसके बाद आप इसको करीब 4-5 दिन तक रेफ्रिजरेटर में रख दें.

अब आपका होममेड गुलाब जल टोनर बनकर तैयार हो चुका है. कैसे करें इस्तेमाल गुलाब जल टोनर? (How To use rose water toner) गुलाब जल टोनर को इस्तेमाल करने के लिए चेहरे को साफ कर लें.

फिर आप चेहरे पर गुलाब जल टोनर से स्प्रे करें.

इसके बाद आप इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दें.

इससे आपका चेहरा खिला-खिला नजर आने लगेगा. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं