Healthy Recipe: गर्मियों में नहीं होगी पेट साफ होने की समस्या, बस नए ट्विस्ट के साथ बनाएं तोरई

How To Make Stuffed Zucchini: तोरई एक हरी सब्जी है जोकि एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी बैक्टीरियल, कॉपर, कैल्शियम, पोटैशियम और आयरन जैसे गुणों से भरपूर होती है. तोरई की आमतौर पर तरीदार और मसालेदार सब्जी बनाकर खाई जाती है. लेकिन क्या कभी आपने भरवां तोरई का स्वाद चखा है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए भरवां तोरई बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. भरवां तोरई स्वादिष्ट और सेहतमंद होती है. इसका स्वाद बड़ों से लेकर बच्चों को भी बेहद पसंद आएगा, तो चलिए जानते हैं (How To Make Stuffed Zucchini) भरवां तोरई कैसे बनाएं.....

भरवां तोरई बनाने के लिए आवश्यक सामग्री-

8-9 छोटी तोरई

2-3 प्याज

4-5 कलियां लहसुन

एक चुटकी हींग

1/2 चम्मच जीरा

1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 चम्मच हल्दी पाउडर

2 चम्मच धनिया पाउडर

1/2 चम्मच सौंफ पाउडर

1/2 चम्मच आमचूर पाउडर

1 कप तेल

स्वादानुसार नमक भरवां तोरई कैसे बनाएं? (How To Make Stuffed Zucchini)

भरवां तोरई बनाने के लिए आप सबसे पहले तोरई को धोकर छील लें.

फिर आप तोरई को बीच से काटकर अंदर से गूदा निकल लें.

इसके बाद आप सौंफ-घनिया लेकर पीस लें.

फिर आप एक कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करें.

इसके बाद आप इसमें हींग और जीरा डालकर चटकाएं.

फिर आप इसमें कटा प्याज और लहसुन डालकर भून लें.

इसके बाद आप इसमें हल्दी, मिर्च, आमचूर पाउडर, सौंफ पाउडर और नमक डालें.

फिर आप इस मसाले को अच्छी तरह से भून लें.

इसके बाद आप तैयार मसाले को बीच में कटी तोरई में भर लें.

फिर आप एक कढ़ाई में तेल डालें और अच्छे से गरम कर लें.

इसके बाद आप मसाला भरी तोरई को कढ़ाही में डालें.

फिर आप इसको ढक कर लगभग 10 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएं.

अब आपकी टेस्टी भरवां तोरई बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको रोटी, चावल या पूड़ी के साथ सर्व करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानका री घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|