Hair Growth Oil: चाहिए मजबूत और घने बाल, तो घर पर अखरोट से बनाएं बेस्ट हेयर ग्रोथ ऑयल

How To Make Walnut Hair Oil: आज के समय की लाइफस्टाइल, खान-पान और बढ़ते प्रदूषण का आपकी सेहत के साथ-साथ बालों पर भी काफी बुरा असर पड़ता है. इससे आपके बाल पतले, टूटने, सफेद, डेंड्रफ और ग्रीसी नजर आते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए अखरोट हेयर ऑयल बनाने की विधि लेकर आए हैं. अखरोट कई ऐसे गुणों से भरपूर होता है जोकि आपके बालों को मजबूती प्रदान करता है. इसके साथ ही इससे ग्रोथ को बूस्ट करने में भी मदद मिलती है. इस तेल को घर पर बनाना भी काफी सिंपल होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Walnut Hair Oil) अखरोट हेयर ऑयल कैसे बनाएं.....

अखरोट हेयर ऑयल बनाने की आवश्यक सामग्री-

अखरोट 15-20

पानी आधा लीटर

अखरोट हेयर ऑयल कैेसे बनाएं? (How To Make Walnut Hair Oil)

अखरोट हेयर ऑयल बनाने के लिए आप सबसे पहले एक बर्तन लें.

फिर आप इसमें अखरोट और पानी डालकर करीब 10-15 मिनट तक उबाल लें.

इसके बाद आप पानी से अखरोट को निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

फिर जब अखरोट का पानी अच्छी तरह से सूख जाए तो आप इसको मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें.

इसके बाद आप इस पाउडर को एक बाउल में निकाल लें.

फिर आप इसमें नारियल तेल डालें और रंग बदलने तक अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका अखरोट हेयर ऑयल बनकर तैयार हो चुका है. अखरोट हेयर ऑयल कैसे इस्तेमाल करें? (How To Apply Walnut Hair Oil)

अखरोट हेयर ऑयल को लेकर आप अपनी स्कैल्प और टिप्स में अच्छी तरह से लगा लें.

फिर आप बालों की हल्के हाथों से मसाज कर लें.

इसके बाद आप इसको लगभग एक घंटे तक लगाकर छोड़ दें.

फिर आप एक माइल्ड शैम्पू की मदद से बालों को धोकर साफ कर लें.

अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा रोज़मेरी ऑयल भी डालकर मिला सकते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)