Makhana Cooking Tips: ऑयल फ्री मखाना कैसे करें तैयार? नहीं होगा Cholesterol बढ़ने का डर

How To Cook Makhana Without Using Oil: मखाना एक बेहद हेल्दी फूड है जो पानी में उगाया जाता है. इसमें इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं कि इसे अगर सेहतमंद फूड का दर्जा दिखा जाए तो शायद गलत नहीं होगा. इसमें कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है इसलिए ये वजन घटाने का भी मददगार है. इसमें मौजूद फाइबर हमारे पाचन तंत्र को बेहतर रखता है जिससे किडनी और दिल दोनों के अच्छी सेहत बरकरार रहती है. मखाने में मौजूद कैल्शियम की मदद से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत रहती है. इसे लोग स्नैक्स के तौर पर खाते हैं जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है. आइए जानते हैं कि इसे पकाने का हेल्दी तरीका क्या है.

फ्राई मखाना खाने से बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल

आमतौर पर मखाने को खाने के लिए लोग इसे तेल में फ्राई करते हैं. ऐसा करने से इसमें मौजूद कई न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं. साथ ही ऑयल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, जिससे मोटापा, हाई बल्ड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और ट्रिपल वेसल डिजीज को दावत मिल जाती है. आज हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप मखाना को बिना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किए पका सकते हैं. कैसे तैयार करें ऑयल फ्री मखाना? 1. अगर आप ऑयल फ्री मखाना खाना चाहते हैं तो इसे माइक्रोवेव में बेक या रोस्ट कर सकते हैं. इसके लिए आप कांच के बर्तन में मखाना रख लें 2. अब इसे माइक्रोवेव ओवेन में डालें और करीब आधे मिनट तक बेक करें. 3. अब इसमें स्वादानुसार नमक मिला लें थोड़ा ब्लैक पेपर डाल दें. 4. अब इसे फिर से माइक्रोवेब में डालें और 30 सेकेंट तक पकाएं 5. अब आखिर में इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दें 6. आप इसे कई हफ्तों तक स्टोर करके खा सकते हैं. 7. अगर मेहमानों को खिलाएंगे तो ये उन्हें काफी पसंद आएगा 8. अगर व्रत के दौरान मखाना खाना है तो सफेद नमक की जगह सेंधा नमक मिलाएं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)