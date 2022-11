Wash Basin Cleaning: गंदे वॉश बेसिन से बिगड़ रही है बाथरूम की खूबसूरती, इस तरह करें सफाई

How to Remove Stains From Wash Basin: एक साफ वॉश बेसिन न सिर्फ दिखने में खूबसूरत लगता है, बल्कि स्वच्छ भी होता है. इसके रेगुलर इस्तेमाल से इसकी सतह पर तरह-तरह के दाग-धब्बे पड़ जाते हैं. जंग और हार्ड वॉटर के दाग इसे बदरंग कर देते हैं. वक्त के साथ, ये दाग न केवल जिद्दी हो जाते हैं बल्कि आपके वॉश बेसिन की सतह को भी नुकसान पहुंचाते हैं. कुछ लोग इसे क्लीन करने से कतराते हैं क्योंकि ये काम उन्हें काफी मुश्किल लगता है, तो चलिए हम आपको इसके कुछ आसान तरीके बता देते हैं.

बेसिन को साफ करने की सामग्री

-नींबू का रस

-सिरका

-माइक्रोफाइबर का कपड़ा

-डिशवॉशिंग लिक्विड

-डिसइंफेक्टेंट स्प्रे

-स्पंज

वॉश बेसन को साफ करने का तरीका

1. दाग को मिटाएं

सबसे पहले दाग को नींबू के रस या सफेद सिरके से कवर कर दें. उन्हें 5 से 10 मिनट के लिए दाग पर लगा रहने दें. हालांकि ये चीजें थोड़ी एसिडिक होती हैं, इसलिए लंबे समय तक संपर्क में रहने से सिरेमिक से बने वॉश बेसिन को नुकसान पहुंचा सकता है. नींबू के रस/सिरके को मुलायम कपड़े से साफ करें और देखें कि दाग आसानी से निकल जाते हैं या नहीं.

2. बेसन में पानी भर दें

अब पानी निकलने के रास्ते को किसी कपड़े या कैप से ब्लॉक कर दें और इसको पानी से भर दें, कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रहने दें और फिर बाद में वॉटर को ड्रेन कर दें. इससे बचे कुछ दाग भी आसानी से निकल जाएंगे और बेसन में नए जैसी चमक आ जाएगी.

3. आखिर में डिसइंफेक्ट करें

अपने वॉश बेसिन से दाग हटाना ही काफी नहीं है. आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह ठीक से कीटाणुरहित है. इसलिए एक अच्छा डिसइंफेक्टेंच स्प्रे का इस्तेमाल करें. हमेशा एक छोटे से छिपे हुए एरियाज को देखें और फिर उस जगह पर स्प्रे करें. इससे ज्यातार बैक्टीरियाज मर जाएंगे और फिर वॉश बेसिन फिर से नए जैसा हो जाएगा.

