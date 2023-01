How To Get Rid Of Puffy Eyes: दो बूंद बादाम तेल से करें आंखों की मसाज, दूर होगी पफी आई की समस्या

How To Use Almond oil For Puffy Eyes: कई बार जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी आंखें फूली-फूली नजर आती हैं। कई बार तो आप आंखों की इस सूजन को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब आपको किसी ऑकेजन पर जाना होता है तो पफी आंखों को देखकर आपका मूड खराब हो जाता है क्योंकि पफी आई के ऊपर मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको बाजार में कई अंडर आई मास्क आसानी से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इनके रिजल्ट मन चाहे मिलें ये जरूरी नहीं है। ऐसे में आज हम आपकी आंखों की पफीनेस को कम करने के लिए बादाम तेल का उपयोग बताने जा रहे हैं।

बादाम तेल कई बेहतरीन गुणों से भरपूर होता है जिसकी मसाज से आपकी सूजन को आसानी से कम किया जा सकता है। बादाम तेल में विटामिन ई मौजूद होता है इसलिए आंखों के नीचे इस तेल की मसाज से आंखों की सूजन कम हो जाती है, तो चलिए जानते हैं आंखों की सूजन को कम करने के लिए (How To Use Almond oil For Puffy Eyes) बादाम तेल कैसे इस्तेमाल करें।

क्यों आती है आंखों के नीचे सूजन? (Why does swelling come under the eyes)



कई बार आपकी आंखों के नीचे फ्लूइड जमा हो जाता है जिससे आपकी अंडर आई पफी दिखने लगती है।

अगर आप कम पानी पीते हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी आंखों के नीचे सूजन लगती है।

अगर आप अधिक मात्रा में स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करते हैं ये इससे भी आपकी आंखें सूजने लगती है।

अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो इससे आपको थकावट होने लगती है जिससे आपकी आंखें में सूजन होने लगती है।

अगर आप आवश्यकता से अधिक नमक का सेवन करते हैं तो इससे आपकी किडनी में पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे आप सूजन के शिकार हो जाते हैं।

बढ़ती उम्र के साथ-साथ आपकी आंखों के नीचे सूजन होना बहुत आम समस्या बनने लगती है।

बदलते मौसम में आप एलर्जी के शिकार हो सकते हैं जिससे आपके शरीर में सूजन की समस्या पैदा हो सकती है।

सूजन के लिए बादाम का तेल कैसे इस्तेमाल करें? (How To Use Almond oil For Puffy Eyes)



इसके लिए आप सबसे पहले होथों में थोड़ा सा बादाम का तेल लें।

फिर आप इस तेल को अपनी दोनों आंखों के नीचे लगा लें।

इसके बाद आप हल्के हाथों से आंखों के नीचे थोड़ी देर मसाज करें।

इससे आपके आंखों के नीचे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे आपकी सूजन कम होने लगती है।

अच्छे रिजल्ट के लिए बादाम तेल को सप्ताह में 2 बार जरूर इस्तेमाल करें।