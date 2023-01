Fridge Cleaning Tips: नए साल पर कर लें ये सिंपल उपाय, फ्रिज की बदबू चुटकी में हो जाएगी दूर

How to Clean Refrigerator: सर्दियों में फ्रिज का इस्तेमाल कम ही होता है, लेकिन कई बाद फ्रिज के अंदर खाने की चीजें लंबे समय तक रखी रहती हैं और इस वजह से फ्रिज से बदबू आने लगती है. ज्यादातर लोगों को यह समस्या आती है कि फ्रिज की सफाई के बाद भी बदबू खत्म नहीं होती है. अगर आप भी रेफ्रिजरेटर की बदबू से परेशान हैं तो नए साल पर हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिनको फॉलो कर चुटकी में फ्रिज की बदबू को खत्म (How to remove bad smell from Refrigerator) कर सकते हैं.

फ्रिज से क्यों आने लगती है बदबू?

क्या आपको पता है कि फ्रिज से आखिर बदबू आती क्यों है? बता दें कि फ्रिज से बदबू (Bad Smell from Fridge) आने की कई वजहें हो सकती हैं. पहला कारण फ्रिज के अंदर खाने की चीजों को ढककर नहीं रखना होता है. खाना को ढक्कन लगाकर नहीं रखने की वजह से पूरे फ्रिज में बदबू आने लगती है. इसके साथ ही फ्रिज के अंदर कई बार खाना, दूध या फिर कई अन्य चीजें गिर जाती हैं. तुरंत सफाई नहीं करने की वजह से बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और बदबू की समस्या शुरू हो जाती है. हरी सब्जियों के खराब होने के कारण भी रेफ्रिजरेटर से बदबू आने लगती है. अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो नए साल में इसे तुरंत सुधार लें, जिससे फ्रिज की बदबू से बच सकते हैं.

बदबू आने पर फ्रिज में रख दें ब्रेड

फ्रिज से बदबू आने की समस्या ब्रेड से कम की जा सकती है. इसके लिए 2-3 ब्रेड को पैकेट से निकालकर फ्रिज के अंदर रख दें. बता दें कि ब्रेड स्पंजी होता है और यह बदबू को ऑब्जर्व कर लेता है. फ्रिज के अंदर ब्रेड रखने के बाद यह बदबू को ऑब्जर्व कर लेता है और समस्या खत्म हो जाती है.

संतरे से खत्म हो जाएगी समस्या

सर्दियों के मौसम में संतरा बहुत ज्यादा मिलता है, जिसका इस्तेमाल कर फ्रिज की बदबू को दूर कर सकते हैं. संतरे के रस में पानी मिलाकर फ्रिज की सफाई करने से बदबू दूर हो जाती है. बदबू दूर करने के लिए फ्रिज का साफ करने के बाद संतरे के छिलके को भी फ्रिज के अंदर रख सकते हैं. इससे बदबू की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है.

पुदीना का भी कर सकते हैं इस्तेमाल

फ्रिज की सफाई के लिए संतरे के रस की जगह पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. पुदीना बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे फ्रिज फ्रेश रहता है और अंदर से बदबू नहीं आती है. इसके लिए पुदीने के पत्ते को मिक्सर में पीस लें और इनका रस निकाल कर पानी में मिलाएं. इस लिक्विड से फ्रिज की सफाई करें.

कॉफी बीन्स भी अच्छा ऑप्शन

फ्रिज की बदबू दूर करने के लिए कॉफी बीन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए कॉफी बीन्स को ग्राइंड कर एक बाउल में निकाल लें और फिर फ्रिज में रख दें. इससे फ्रिज के अंदर से आ रही बदबू दूर हो जाएगी. बता दें कि कॉफी की स्मैल काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे यह बदबू को खत्म कर देगा.

(Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.)

