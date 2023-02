Healthy Drink: न्यूरो से जुड़ी समस्याओं में फायदेमंद है पालक स्मूदी, मॉर्निंग में रोजाना ऐसे बनाकर पीएं

How To Make Palak Smoothie: पालक एक हरी सब्जी है जोकि फाइबर, प्रोटीन, विटामिन के, मैंगनीज, कैल्शियम, विटामिन बी 6 और विटामिन सी जैसे पोषक तत्वों का भंडार है. पालक खाने से आपकी अपच और त्वचा संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं. इसके साथ ही इसके सेवन से आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है. पालक के सेवन से आपके शरीर में खून की कमी पूरी होती है. पालक खाने से आपका दिमाग और नर्वस फंग्शन भी बेहतर तरीके से काम करता है. ऐसे में आज हम आपके लिए पालक स्मूदी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. पालक स्मूदी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है. इसके सेवन से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है. इसको आप नाश्ते में फटाफट बनाकर पी सकते हैं, तो चलिए जानते हैं पालक स्मूदी (How To Make Palak Smoothie) बनाने की विधि....

पालक स्मूदी बनाने की आवश्यक सामग्री- 30 ग्राम पालक

3 बड़े चम्मच अनार के दाने

1 केला

3 बड़ा चम्मच ओट्स

1 बड़ा चम्मच फ्लैक्ससीड्स

250 एमएल ठंडा दूध पालक स्मूदी कैसे बनाएं? (How To Make Palak Smoothie) पालक स्मूदी बनाने के लिए आप सबसे पहले पालक को लेकर पानी में अच्छी तरह धोकर साफ कर लें.

फिर आप अनार को भी छीलकर दानें निकाल लें और केले को भी छील लें.

इसके बाद आप पालक के पत्ते, अनार के दाने और केले को मिक्सी में डालें.

इसके साथ ही आप इसमें ओट्स, अलसी के बीज और ठंडा दूध भी डालें.

ध्यान रहे आप इसमें चीनी की बजाय शहर ही डालें.

फिर आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्सी में समूद ब्लेंड कर लें.

अब आपकी पौष्टिकता से भरपूर पालक स्मूदी बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको एक सर्विंग गिलास में निकाल लें.

फिर आप इसको एक सर्विंग गिलास में निकाल लें.

इसके बाद आप इसको अनार के दाने से गार्निश करके ठंडी-ठंडी सर्व करें.