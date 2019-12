VIDEO: ताहिरा कश्यप और करिश्मा कपूर ने पिंकथॉन में मचाया धमाल, ऐसे की हौसला आफजाई

नई दिल्ली: अभिनेत्री करिश्मा कपूर और फिल्मकार ताहिरा कश्यप ने रविवार को पिंकथॉन में भाग लेने वाली महिलाओं की हौसला आफजाई की. मुंबई के बीकेसी स्थित एमएमआरडीए में उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद दौड़ शुरू हुई.

दौड़ में काफी महिलाओं को शामिल होता देख खुश हुईं ताहिरा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "कई सारे दिल, कोई 11000. ये सभी हमारे अस्तित्व, हमारे आनंद और उस खुशी को आवाज देती हुई जो हम इस धरती पर लाए हैं."

To pump up the spirit of women at #PinkathonMumbai2019 we had @tahira_k with us! @PinkathonIndia #Shubharambh #TogetherWeWillDoMore pic.twitter.com/Ls3UldAQZ8

भारत में पिंकथॉन की शुरुआत मॉडल व अभिनेता और फिटनेस आईकॉन मिलिंद सोमन ने 2012 में स्तन कैंसर और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की थी.

So many hearts, to be precise! All beating screaming of our existence, of the joy we are, of the happiness we bring to this planet. This gender needs to exist in greater numbers, in parity to the other one. Make us live. Make it happen. @PinkathonIndia #equality #coexist pic.twitter.com/SgHXJXrpOb

— Tahira Kashyap Khurrana (@tahira_k) December 15, 2019