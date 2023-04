Avoid These Food With Tea: चाय के साथ इन 5 चीजों का भूलकर भी न करें सेवन, बिगड़ जाएगी सेहत; जेब करनी होगी ढीली

What Should Not be Eaten with Tea: हमारे देश में चाय एक लोकप्रिय ड्रिंक है. करोड़ों लोग अपनी सुबह की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ ही करते हैं. दिन में जब भी सुस्ती भगाने की बात आती है तो लोग चाय बनाने में देर नहीं करते. घर आए किसी मेहमान की आव-तवज्जो भी चाय के साथ ही की जाती है. लोग दूध वाली चाय के साथ ही ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी और हर्बल टी आदि भी पीते हैं. अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कुछ फूड्स के साथ चाय को भूलकर भी नहीं पीना चाहिए वरना उनकी तबियत बिगड़ते देर नहीं लगती है. आइए जानते हैं कि वे कौन से फूड्स हैं, जिन्हें चाय के साथ कभी नहीं पीना चाहिए.

चाय के साथ नहीं पीनी चाहिए ये चीजें ठंडी चीजें हेल्थ एक्सपर्टों के मुताबिक चाय के साथ गर्म चाय (What Should Not be Eaten with Tea) पीने के कम से कम आधे घंटे बाद तक कुछ भी ठंडा खाना-पीना नहीं चाहिए. इसके साथ ही ठंडी चीज को चाय के साथ मिलाकर पीना नहीं चाहिए. ऐसा करने से पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है. बेसन चाय पीते वक्त बेसन से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए. इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से शरीर को पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देता है. इससे पेट की गड़बड़ी शुरू हो सकती है और पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है. हल्दी एक्सपर्टों के अनुसार जब आप चाय (What Should Not be Eaten with Tea) पी रहे हों तो हल्दी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए. इसके चलते गैस-एसिडिटी, कब्ज या दस्त जैसी समस्या हो सकती है. असल में चाय की पत्तियां और हल्दी एक दूसरे के खिलाफ काम करती हैं. जिससे इंसान को परेशानी हो सकती है. नींबू काफी लोग वजन कम करने के लिए लेमन टी यानी नींबू की चाय पीना पसंद करते हैं. हालांकि इसका सेवन सुबह खाली पेट भूलकर भी नहीं करना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्टों के अनुसार नींबू के साथ चाय की पत्तियां मिलाने से वह चाय एसिड वाली हो सकती है. जिससे सूजन, हार्ट बर्न और छाती में तेजाब बनने की समस्या हो सकती है. आयरन से भरपूर सब्जियां आयरन से भरपूर सब्जियों को कभी भी चाय (Avoid These Food With Tea) के साथ नहीं खाना चाहिए. इसके साथ ही अनाज, दाल और नट्स जैसे आयरन रिच फूड्स को भी चाय के साथ खाने से बचना चाहिए. इसकी वजह ये है कि चाय में ऑक्सालेट और टैनिन होते हैं, जिन्हें आयरन के साथ खाने से रिएक्शन हो जाता है और सेहत को नुकसान होता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)