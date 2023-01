How To Get Rid Of Pigmentation: झाइयों का काल है 2 बूंद बादाम का तेल, ऐसे करे प्रयोग चेहरा हो जाएगा साफ और चमकदारझाइयों का काल है 2 बूंद बादाम का तेल, ऐसे करे प्रयोग चेहरा हो जाएगा साफ और चमकदार

How to remove pigmentation with almond oil: पिग्मेंटेशन या झाइयां एक ऐसी समस्या है जिससे आपके चेहरे पर काले-काले दाग धब्बे हो जाते हैं जिससे आपके चेहरे का रंग काला दिखने लगता है. ये धब्बे स्किन पर जमा मैल की तरह दिखते हैं. ऐसे में आज हम झाइयां दूर करने के लिए बादाम तेल का नुस्खा लेकर आए हैं. जिनको आजमाकर आप चेहरे की झाइयों को आसानी से दूर कर सकते हैं. इससे आपको बेदाग और निखरी त्वचा पाने में मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How to remove pigmentation with almond oil) बादाम तेल की मदद से झाइयों का कैसे सफाया करें...

बादाम के तेल से पिगमेंटेशन कैसे दूर करें (How to remove pigmentation with almond oil)

बादाम तेल स्क्रब

इसके लिए आप एक बाउल में थोड़ी सी कॉफी, चीनी और बादात का तेल डालकर मिला लें. फिर आप इस पेस्ट को चेहरे पर अच्छे से लगाकर करीब 3 से 4 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें. फिर आप इसको लगभग 10 मिनट तक लगाकर छोड़ दें. इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है. साथ ही इससे डेड स्किन को हटाकर चेहरा साफ हो जाता है.

चेहरे की मसाज करें

इसके लिए आप रोत को सोने से पहले बागाम की कुछ बूंदे चेहरे पर लगा लें. फिर आप हल्के हाथों की चेहरे की मसाज करें. इससे आपकी रंगत में सुधार होता है साथ ही इससे आपकी स्किन ब्राइट और स्पॉटलेस नजर आती है.

एलोवेरा जेल के साथ लगाएं

इसके लिए आप एक बाउल में 2 चम्मच बादाम तेल और 1 चम्मम एलोवेरा जेल डालकर पेस्ट बना लें. फिर आप इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर करीब आधे घंटे बाद धो लें. अगर आप चाहें तो इस फेस फैक को रात में चेहरे पर लगाकर सो सकते हैं.