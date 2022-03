प्रेगनेंट महिलाएं कभी न करें ये 5 गलतियां, बढ़ जाएगा मिसकैरेज का खतरा

नई दिल्ली: 25 मार्च को हर साल 'इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड' (International Day of the Unborn Child) यानी 'अंतरराष्ट्रीय अजन्मे बच्चे का दिवस' मनाया जाता है. इसका मकसद गर्भ में विकसित हो रहे बच्चे की अहमियत को समझना है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेश (WHO) के आंकड़ों के मुताबित दुनियाभर में हर साल 4 से 5 करोड़ गर्भपात किए जाके हैं. इसकी एक बड़ी वजह ये है कि प्रेगनेंसी (Pregnancy) के दौरान महिलाओं से कुछ ऐसी गलतियां हो जाते हैं जिससे मिसकैरेज (Miscarriage) का खतरा बढ़ जाता है. हम आपको ऐसी 5 गलतियों पर गौर करेंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को नहीं करनी चाहिए.

प्रेगनेंसी के दौरान न करें ये 5 गलतियां

1. बार-बार न झुकें

प्रेगनेंट महिलाओं को बार-बार झुकने से बचना चाहिए इससे भ्रूण पर अनचाहा प्रेशर पड़ता है प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेज बढ़ जाते हैं. ऐसे में झाड़ू और पोछा लगाने में लंबे डंडे का इस्तेमाल करें. जहां तक मुमकिन हो सीढ़ियों की जगह लिफ्ट यूज करें.

2. ज्यादा देर खड़े न रहें

प्रेगनेंसी की हालत में कई महिलाएं ये समझती हैं कि ज्यादातर काम खड़े होकर करना सही है, लेकिन लंबे वक्त तक ऐसा करने से गर्भ में ज्यादा प्रेशर पड़ता है. इस स्थिति में महिलाओं को करीब 20 मिनट से ज्यादा लगतार खड़े नहीं रहना चाहिए. जितना मुमकिन हो बैठकर ही काम करें

3. खाने-पीनें का रखें खास ख्याल

प्रेगनेंसी के दौरान खाने-पीने का खास ख्याल रखना चाहिए. ज्यादा देर तक खाली पेट न रहें तो अच्छा है. बीच-बीच में कुछ नकुछ खाते रहें. ऑयली और अनहेल्दी फूड्स से दूरी बना लें. ताजे फल, नारियल पानी, फ्रूट जूस पीते रहें. इससे बॉडी हाइड्रेट रहेगी.

4. आरामदायक फुटवियर पहनें

प्रेगनेंसी के दौरान सही फुटवियर का सेलेक्शन अहम है. इस हालत में हाई हील्स बिलकुल न पहनें इससे चलने फिरने में दिक्कतें आती हैं. आरामदायक जूते और चप्पत पहनने से आपको आराम मिलेगा.

5. भारी सामान न उठाएं

प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को भारी सामान उठाने से तौबा कर लेनी चाहिए, जैसे सफाई करते वक्त भारी पलंग या सोफा खिसकाना. पानी की बाल्टी उठाना वगैरह.