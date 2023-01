Crispy Snack: गर्मागर्म चाय के साथ ट्राई करें क्रिस्पी गार्लिक पोटैटो स्टिक, स्वाद दीवाना बना देगा

How To Make Garlic Potato Sticks: गर्मागर्म चाय के साथ कुछ टेस्टी खाने को मिल जाए मजा ही आ जाता है. ऐसे में गार्लिक पोटैटो स्टिक आपके लिए एक अच्छा स्नैक साबित हो सकता है. इसलिए आज हम आपके लिए गार्लिक पोटैटो स्टिक बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. लहसुन की तासीर गर्म होती है इसलिए इससे बनी चीजें स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी होती हैं. इससे आपका शरीर गर्म रहता है. साथ ही इसके सेवन से आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है. इसको आप इवनिंग टी के साथ झटपट बनाकर सबको खिला सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Garlic Potato Sticks) गार्लिक पोटैटो स्टिक बनाने की विधि...

गार्लिक पोटैटो स्टिक बनाने की आवश्यक सामग्री-

5 आलू (छिले और कटे)

1/2 टी स्पून नमक

1/2 कप धनिया

1/2 कप मोजेरिला चीज़

1/8 टी स्पून सूखा अदरक

1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

5 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च

फ्राई करने के लिए तेल

गार्लिक पोटैटो स्टिक कैसे बनाएं? (How To Make Garlic Potato Sticks)

गार्लिक पोटैटो स्टिक बनाने के लिए आप सबसे पहले आलू को छीलकर धो लें.

फिर आप आलू को लंबे टुकड़ों में काटकर रख लें.

इसके बाद आप एक बर्तन में पानी डालें और नमक मिलाकर गर्म करने के लिए रख दें.

फिर आप इसमें आलू के टुकड़े डालें और करीब 15 से 18 मिनट तक उबाल लें.

इसके बाद आप आलू को पानी से निकालकर अच्छी तरह से मैश कर लें.

फिर आप इसमें हरा धनिया, मोजेरिला चीज़, सूखा अदरक, लाल मिर्च पाउडर और कॉर्न स्टार्च डालें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

फिर आप एक चॉपिंग बोर्ड पर थोड़ा सा आटा लेकर फैला लें.

इसके बाद आप इस पर डो रखकर रोल करके बेल लें.

फिर आप इनको लंबी-लंबी स्टिक्स की शेप में काटकर रख लें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में तलने के लिए तेल डालकर तेज आंच पर गर्म कर लें.

फिर आप इसमें तैयार पोटैटो स्टिक डालकर सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लें.

अब आपकी टेस्टी गार्लिक पोटैटो स्टिक बनकर तैयार हो चुकी हैं.