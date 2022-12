Uric Acid Control Tips: शरीर में न बढ़ने दें यूरिक एसिड की मात्रा, कभी भी आ सकता है हार्ट अटैक; इन 4 तरीकों से करें कंट्रोल

How to Control Uric Acid in Body: हमारे शरीर में हर वक्त यूरिक एसिड नाम का टॉक्सिन बनता रहता है. यह टॉक्सिन यूरिन के रास्ते बाहर निकलता रहता है. अगर किसी वजह से यह एसिड हाई हो जाए तो हमारे गुर्दे फेल होने के साथ हार्ट अटैक भी आ सकता है.