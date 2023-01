Glowing Skin: रोजाना चेहरे पर इस्तेमाल करें ये होममेड क्रीम, चेहरे पर बिखर जाएगी रौनक

How To Make Aloe Vera Cream: एक स्मूथ और शाइनी स्किन के लिए एक्सफोलिएशन बेहद आवश्यक होता है। ऐसे में आज हम आपके लिए होममेड ऐलोवेरा क्रीम बनाने की विधि लेकर आए हैं। एलोवेरा में सैलिसिलिक एसिड मौजूद होता है जोकि आपके चेहरे से डेड स्किन को रिमूव करने में मदद करता है। इस एलोवेरा क्रीम के इस्तेमाल से आपकी रंगत मेें सुधार होता है जिससे आपको नेचुरली ग्लोइंग और जवां स्किन पाने में मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Aloe Vera Cream) होममेड ऐलोवेरा क्रीम कैसे बनाएं।

होममेड ऐलोवेरा क्रीम बनाने की आवश्यक सामग्री-

एलोवेरा जेल 4 चम्मच

नारियल तेल 2 चम्मच

विटामिन- ई ऑयल ½ चम्मच

एसेंशियल ऑयल कुछ बूंदें

कोको क्रीम 1 चम्मच

होममेड ऐलोवेरा क्रीम कैसे बनाएं? (How To Make Aloe Vera Cream)



होममेड ऐलोवेरा क्रीम बनाने के लिए आप सबसे पहले एलोवेरा की पत्ती को तोड़कर साफ कर लें।

फिर आप इसके गूदे को निकालकर मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लें।

इसके बाद आप माइक्रोवेव या डबल-बॉयलर में कोकोनट ऑयल को पिघला लें।

फिर आप विटामिन-ई ऑयल और पिघले हुए कोकोनट ऑयल को भी मिक्सी में डालकर मिला लें।

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से कुछ मिनट तक फेंट लें।

फिर आप इसमें पंसदीदा एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदों को मिला लें।

अब आपकी होममेड ऐलोवेरा क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है।