Celebrity Skin Secrets: सेलिब्रिटी जैसी बेदाग त्वचा पाना चाहते हैं? तो ये 5 सीक्रेट्स आएंगे आपके काम

How To Get Celebrity Like Skin: न्यू ईयर जल्द ही आने वाला है। ऐसे में अगर आप न्यू ईयर पार्टी के दौरान आकर्षक और खूबसूरत दिखना चाहती है तो आज हम आपके लिए सेलिब्रिटी जैसी बेदाग त्‍वचा पाने के कुछ सीक्रेट्स लेकर आए हैं। इन सीक्रेट्स को अपनाकर आप भी फेमस सेलिब्रिटी जैसी बेदाग और निखरी त्वचा के मालिक बन सकते हैं, तो चलिए जानते हैं सेलिब्रिटी जैसी बेदाग त्‍वचा पाने के ये (Celebrity Skin Secrets) 5 सीक्रेट्स-

रोजाना पर्याप्त नींद लें

अगर आप एक हेल्दी स्किन के मालिक बनना चाहते हैं तो रोजाना रात को पर्याप्त नींद लें। रात को सोते समय आपकी स्किन में नए कोलेजन का उत्पादन होता है जिससे आपकी फाइन लाइन्स और झुर्रियां को रोकने में मदद मिलती है। इसलिए रात को एक बेहतर नींद लेना जरूरी होता है।

नाइट स्किन केयर

अगर आप मेकअप का उपयोग करते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि रोजाना रात को सोने से पहले आप मेकअप को अच्छी तरह से उतारकर सोएं। इसलिए आप रोजाना रोने से पहले अच्छी तरह से अपना फेस वॉश करें। इसके बाद स्किन को मॉइश्चराइज करें क्योंकि मेकअप से आपकी स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं जिससे आपको खुजली, रैशेज और सूजन आदि जैसी समस्‍याएं हो सकती हैं।

पर्याप्त पानी और हरी सब्जियों का सेवन करें

स्किन हाइड्रेशन के लिए आप मौसमी और हरी सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करें। इसके अलावा पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मददगार साबित होता है। इससे आपकी स्किन में अंदर से निखार और चमक आती है। इसके अलावा सब्जियों में मौजूद विटामिन्‍स स्किन कोलेजन को बढ़ाने में मदद करते हैं।

सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें

सनस्क्रीन एक बहुत ही आवश्यक प्रोडक्‍ट है। इससे आपकी स्किन सनबर्न, समय से पहले बुढ़ापा, झुर्रियां और स्किन कैंसर जैसी स्किन समस्याओं से बचा रहता है। इसलिए रोजाना बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें।

फेस मास्क लगाएं

अगर आप अपने स्किन केयर में फेस मास्क को शामिल करती हैं तो इससे आपकी स्किन हमेशा डीप नरिश बनी रहती है। जिससे आपकी त्वचा किसी भी फंक्‍शन के दौरान निखरी और चमकदार नजर आती है।