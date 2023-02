Makeup Tips: आखिर क्यो लगाया जाता है कंसीलर और फाउंडेशन को डॉट-डॉट करके? जानें क्या है वजह

Tips To Apply Foundation and Concealer in a Right Way: आज के समय में ज्यादातर हर कोई मेकअप करना पसंद करता है. इसलिए लोग आए दिन नए से नए मेकअप लुक्स को रीक्रिएट करते दिखाई देते हैं. वैसे तो मेकअप का कोई एक रूल नहीं होता. लेकिन मेकअप से जुड़ी कई ऐसी चीजें होती है जिसको आजमाकर आपका फेस मेकअप लगाकर सुंदर और आकर्षक नजर आता है. इन्हीं रूल्स में से एक है कंसीलर और फाउंडेशन को डॉट-डॉट करके लगाना. अक्सर आपने देखा होगा कि मेकअप लगाते वक्त कंसीलर और फाउंडेशन को डॉट-डॉट करके लगाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको (Tips To Apply Foundation and Concealer in a Right Way) कंसीलर और फाउंडेशन को डॉट-डॉट करके लगाने के कारण बताने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह.....

नहीं होती हैं गलतियां कई बार आप कही जाने की जल्दी में एक बार में खूब सारा प्रोडक्ट लगा लेते हैं जोकि एक बहुत बड़ी गलती है. ऐसे में अगर आप कंसीलर और फाउंडेशन को डॉट-डॉट करके लगाते हैं तो इससे गलती होने के चांसिस कम हो जाते हैं. इसके साथ ही इससे आपका काफी वक्त भी बच जाता है. प्रोडक्ट की होती है बचत मेकअप प्रोडक्ट बाजार में बहुत मंहगे होते हैं खासकर ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी के. ऐसे में अगर आप कंसीलर और फाउंडेशन को डॉट-डॉट करके लगाते हैं तो इससे आपका प्रोडक्ट्स कम उपयोग होता है जिससे वो जल्दी खत्म नहीं होता है. इससे आपके पैेसे भी बचते हैं. बेहतर होती है ब्लेंडिंग मेकअप को सही और प्रॉपर तरीके से स्किन में ब्लेंड करना बेहद आवश्यक होता है क्योंकि इसी से आपका चेहरा खूबसूरत या बदसूरत नजर आता है. ऐसे अगर आप कंसीलर और फाउंडेशन को चेहरे पर डॉट-डॉट कर लगाते हैं तो ये आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं. इससे फेलने के चांसिस भी नहीं रहते हैं. मिलती है नेचुरल फिनिशिंग आज के समय में हर कोई चाहता है कि मेकअप लगाने के बाद भी उसका चेहरा नेचुरली ग्लोइंग नजर आए. ऐसे में अगर आप किसी भी लिक्विड मेकअप प्रोडक्ट को डॉट-डॉट करके लगाते हैं तो इससे आपको नेचुरल फिनिशिंग प्राप्त होती है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)