Aging Foods: चेहरे को वक्त से पहले बूढ़ा बना देती है खाने-पीने की ये चीजें, आज से ही करें परहेज

Foods and Drinks That Age Your Skin: हर इंसान चाहता है कि वो लंबे वक्त तक के लिए जवान दिखे, लेकिन मौजूदा दौर की लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स इंसान का दुश्मन बन जाती है. सही खान-पान न होने का असर हमारे चेहरे और शरीर की बाकी त्वचा पर साफ नजर आने लगता है. अच्छी सेहत के लिए हमें हेल्दी डाइट लेने की सलाह दी जाती है. कम उम्र में झुर्रियां आना किसी बड़ी टेंशन से कम नहीं हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन सी चीजें हैं जिसे खाने से परहेज करना चाहिए क्योंकि ये हमें वक्त से पहले बूढ़ा बना देती हैं.

1. मीठी चीजें

सफेद चीनी से बनी चीजों को आमतौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक माना जाता है, लेकिन काफी कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि ये हमारी त्वचा के लिए भी हानिकारक हैं. स्वीट फूड का हद से ज्यादा सेवन करने से एजिंग प्रॉसेस तेज हो जाता है, जिसका असर चेहरे पर दिखना लाजमी है. सफेद चीनी से बनी चीजों को आमतौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक माना जाता है, लेकिन काफी कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि ये हमारी त्वचा के लिए भी हानिकारक हैं. स्वीट फूड का हद से ज्यादा सेवन करने से एजिंग प्रॉसेस तेज हो जाता है, जिसका असर चेहरे पर दिखना लाजमी है. 2. ऑयली और फ्राइड फूड

भारत में ऑयली और फ्राइड फूड का चलन काफी ज्यादा है, कई बार इन्हें पकाने के लिए अनहेल्दी तेलों का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा ऑयल को रिहीट करने से भी सेहत को काफी नुकसान पहुंचता है. घर हो या बाहर तेल युक्त भोजन सेहत के लिए बिलकुछ भी अच्छा नहीं है, इससे न सिर्फ दिल की बीमारी होती है, बल्कि चेहरे पर बढ़ती उम्र का असर जल्दी नजर आने लगता है, इसलिए आप बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकौड़े, डीप फ्राइड चिकन जैसी चीजों से दूरी बना लें, वरना झुर्रियां और मुंहासे ज्यादा आने लगेंगे. 3. शराब और सिगरेट

शराब और सिगरेट को सामाजिक बुराई समझा जाता है, साथ ही ये सेहत के लिए भी हानिकारक होते हैं, इससे शरीर के बाकी हिस्सों के साथ-साथ स्किन को भी नुकसान पहुंचता है. 4. सॉफ्ट ड्रिंक्स

गर्मी के मौसम में जल्द राहत पाने के लिए हम अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इससे स्किन में खराबी आ सकती है. वहीं इसकी जगह आप गन्ने का जूस, ताजे फलों का रस, लस्सी, सब्जियों का जूस जैसे नेचुरल ड्रिंक्स पिएंगे स्किन ग्लो करने लगेगा.